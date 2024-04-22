孫生脫口秀即興發揮！台下觀眾突喊「林襄」 他尬笑跳針1句話
網紅孫生為團體「反骨男孩」成員，無厘頭的幽默感吸引許多死忠粉絲，還自稱是「反骨表演王」。日前團長酷炫為了測試孫生的臨場表演反應，安排讓他在聽脫口秀時，突然被叫上台表演，沒想到現場竟有觀眾提及他的前女友林襄，讓孫生頓時尷尬到跳針。
記者吳昕蓓／綜合報導
「反骨男孩」youtube頻道最近更新影片，酷炫決定惡整孫生，讓他去觀賞脫口秀，再藉機把他叫上台。孫生一開始看表演時還邊吃吃喝喝，一被叫到名字立刻傻住，對酷炫喊：「你們整我喔？」
孫生上台後講了好幾個笑話，和觀眾一問一答互動，但台下都反應平淡，讓他只能尷尬表示，「我這個人的強項不是寫段子耶，糟糕了。」
沒想到在過程中，一名觀眾突然大喊「林襄」，讓孫生嚇到直呼「哪壺不開提哪壺」，只能不斷尬笑，繼續拿出手機翻筆記找話題，還一直跳針「真的很不錯」，試圖要帶過話題，讓酷炫忍不住笑出來，現場氣氛尷尬到最高點。但最後表演結束後，主持人德礎也誇孫生講笑話十分有趣，對於他的表現給予好評。
影片曝光後，孫生的反應讓不少網友笑翻，「有一說一，如果是真的上去即興能這樣還蠻厲害的」、「哇太強了啦！希望能讓孫生多去這樣的場子」、「好強，普通的笑話也可以講得很好笑」、「孫總的表演是個人魅力型」、「自己不尷尬場子就是你的」，獲得一片讚賞。
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