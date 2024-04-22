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女團成員現場演唱！台灣「Kartini音樂節」曝　央廣聽友會超熱鬧

▲HUR女團印尼籍歌手林詩雅現場演唱「月亮代表我的心」。（圖／央廣提供）
▲HUR女團印尼籍歌手林詩雅現場演唱「月亮代表我的心」。（圖／央廣提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

Rti中央廣播電台於21日下午於台北地下街12號廣場與中華民國外籍人士關懷服務協會共同舉辦2024年央廣印尼語聽友會「台灣Kartini音樂節」活動。活動以音樂會的形式舉辦，包括為0403花蓮大地震罹難者哀悼及為災民祈福，同時也安排印尼傳統服飾inbatic秀、女團HUR、印尼籍歌手Grace 林詩雅及印尼知名歌手Kiki Asiska的精彩表演出，與在台印尼朋友共度一個別具特色與紀念價值的「台灣Kartini音樂節」。

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活動由震撼的印尼努山塔拉「猜朋」傳統舞蹈揭開序幕，接著由Rti印尼語主持群邀請貴賓一同切下象徵吉祥、財富和尊嚴的薑黃飯向印尼女英雄卡蒂妮致敬。現場蒞臨貴賓包括Rti央廣董事長賴秀如、總台長張瑞昌、中華民國外籍人士關懷服務協會理事長周麟杰、秘書長鄧秝語、駐台北印尼經濟貿易代表處副代表夫人Mrs. Dwi Sugi Wahyuni、立法委員羅美玲、台北市議員洪婉臻、台北民主實驗室策略顧問陳慧敏及台北當代藝術館館長駱麗真等，還有現場數百位熱情的印尼聽友參與。

▲活動以音樂會的形式舉辦，包括為0403花蓮大地震罹難者哀悼及為災民祈福。（圖／央廣提供）
▲活動以音樂會的形式舉辦，包括為0403花蓮大地震罹難者哀悼及為災民祈福。（圖／央廣提供）
目前在台工作的印尼移工多為女性工作者，為感謝她們對台灣的付出，Rti央廣印尼語節目主持群特別以印尼女英雄Kartini為女性朋友爭取權益的精神，舉辦「台灣Kartini音樂節」來表達台灣對女性平權的重視，並向在台廣大印尼移工朋友們致敬。Rti央廣董事長賴秀如致詞時表示，Kartini是一位非常好學的女性，她提倡男女平等的觀念、爭取婦女受教權，她用她短暫的一生為印尼女性地位的提升及工作權利保障帶來極大貢獻，也讓印尼能成為一個令人敬佩的國家。據統計在台灣28萬的印尼移工中有高達70%是女性，她們遠離家鄉來到台灣辛勤工作，為台灣社會帶來了無限的貢獻，她們都是台灣的Kartini！

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表夫人Mrs. Dwi Sugi Wahyuni致詞表示，印尼有許多女性來到台灣工作，但在印尼為婦女爭取平等權利還有很長的路要走，今天Kartini Day也是我們自我反省的時候，希望鼓勵印尼女性能獨立、自我提升，為國家社會做出貢獻。

「台灣Kartini音樂節」安排有融合當代設計的印尼創新傳統服飾 inBatik秀，並邀請大家一同欣賞印尼當地最流行的音樂Dangdut，表演內容更跨國邀請到印尼當地知名歌手Kiki Asiska及在台演藝圈發展，由印尼成員組成的流行音樂女團HUR與印尼歌手Grace 林詩雅演唱、還有在台的印尼學生組成的樂團Five Notes熱情演出，透過零國界的音樂饗宴將大家的心凝聚在一起。

▲「台灣Kartini音樂節」吸引眾多聽友齊聚。（圖／央廣提供）
▲「台灣Kartini音樂節」吸引眾多聽友齊聚。（圖／央廣提供）

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