女團成員現場演唱！台灣「Kartini音樂節」曝　央廣聽友會超熱鬧

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目前在台工作的印尼移工多為女性工作者，為感謝她們對台灣的付出，Rti央廣印尼語節目主持群特別以印尼女英雄Kartini為女性朋友爭取權益的精神，舉辦「台灣Kartini音樂節」來表達台灣對女性平權的重視，並向在台廣大印尼移工朋友們致敬。Rti央廣董事長賴秀如致詞時表示，Kartini是一位非常好學的女性，她提倡男女平等的觀念、爭取婦女受教權，她用她短暫的一生為印尼女性地位的提升及工作權利保障帶來極大貢獻，也讓印尼能成為一個令人敬佩的國家。據統計在台灣28萬的印尼移工中有高達70%是女性，她們遠離家鄉來到台灣辛勤工作，為台灣社會帶來了無限的貢獻，她們都是台灣的Kartini！
駐台北印尼經濟貿易代表處副代表夫人Mrs. Dwi Sugi Wahyuni致詞表示，印尼有許多女性來到台灣工作，但在印尼為婦女爭取平等權利還有很長的路要走，今天Kartini Day也是我們自我反省的時候，希望鼓勵印尼女性能獨立、自我提升，為國家社會做出貢獻。
「台灣Kartini音樂節」安排有融合當代設計的印尼創新傳統服飾 inBatik秀，並邀請大家一同欣賞印尼當地最流行的音樂Dangdut，表演內容更跨國邀請到印尼當地知名歌手Kiki Asiska及在台演藝圈發展，由印尼成員組成的流行音樂女團HUR與印尼歌手Grace 林詩雅演唱、還有在台的印尼學生組成的樂團Five Notes熱情演出，透過零國界的音樂饗宴將大家的心凝聚在一起。