國家警報狂響！花蓮「18天935起地震」 氣象署：餘震往陸上移動
今（22）日下午5點08分開始，花蓮壽豐連續出現5起地震，最大規模5.5，中央氣象署地震測報中心主任吳建富表示，今天傍晚花蓮的地震皆屬於0403花蓮7.2強震的餘震，相較於前幾日餘震震央大多出現在東部海域，今日這些地震顯示，餘震已經往陸上移動，民眾仍要時刻做好防災準備，但無須過度驚慌，0403花蓮強震餘震狀況仍持續趨緩中。
記者張志浩／綜合報導
吳建富指出，今天傍晚花蓮壽豐地震，原因是0403花蓮強震持續在做「應力調整」來釋放能量，而應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，而透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象。
吳建富說明，規模7.2的大型地震，不會在幾週或幾個月內就將能量完全釋放。此外，在理論上，900顆規模5的地震所釋放的能量，相當於1顆規模7的地震，因此大地震勢必需要較多餘震幫助，在未來幾天仍要留意芮氏規模4或5以上的地震協助釋放。
吳建富提及，從0403花蓮7.2強震後，截至今日下午5時31分，共有935起地震，芮氏規模5以上達40起，顯著有感地震197起、小區域有感地震738起。