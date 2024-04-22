曝林襄驚人包養價碼！沈玉琳曾當過「飯局弟」 爽拿5位數紅包
沈玉琳今（22）日下午出席公益活動，並擔任品牌大使，同時也分享與老婆芽芽的家庭生活，相當幸福。談到高雄市立委黃捷日前在節目上分享，曾被開出5千萬元的包養價格，沈玉琳竟自爆曾當過「飯局弟」，而且價碼來到8萬元，更在現場評價林襄，如果真的要包養，價碼一樣也是5千萬，原因讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
沈玉琳分享，每次被問到會送什麼樣的化妝品或是紅包包多少，他都無法回答：「因為我的所有錢都在老婆﹙芽芽）那裡！」所幸，芽芽生活節儉，名牌包永遠是那3款，讓沈玉琳非常放心，把錢財通通交給芽芽管理。
聊到立委黃捷曾被開價5千萬包養一事？沈玉琳平緩表示，當時大家有點開玩笑在講，也不清楚是否確有其事，下秒再度開玩笑直呼：「如果我是他的話，我當然會啦，我男人嘛，比較沒有節操。」
隨後沈玉琳透露，過去曾被薑母鴨老闆請去開幕活動站台，結果對方竟一口氣包了8萬元的紅包給他，自認變成「飯局弟」。當記者詢問，如果要為林襄的包養價碼定價，會開多少？沈玉琳直言：「林襄就是啦啦隊黃捷，黃捷就是立法院林襄。」認為兩人都在同個等級，至少5千萬跑不掉，並笑說：「有沒有人接受，又是另外一回事！」
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