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朴寶劍收700人信「桃園機場大癱瘓」！NewJeans Danielle嚇到摀嘴

▲NewJeans成員Danielle、朴寶劍（左）現身機場，吸引700多位粉絲接機。（圖／記者葉政勳攝）
▲NewJeans成員Danielle、朴寶劍（左）現身機場，吸引700多位粉絲接機。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓星朴寶劍跟NewJeans成員Danielle今（22）日晚間6點多抵台，為出席明天23日的台北101 品牌活動做準備。他們都是CELINE大使，卻分開現身桃園機場第二航廈接機大廳，Danielle約7點10分出現，朴寶劍則於7點56分才現身，他在90度鞠躬後，直接巡禮接機大廳收所有人的信，讓等候的700多位粉絲尖叫聲不斷。

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Danielle步入接機大廳看到大批人潮嚇到摀嘴，露出一臉「不敢相信」的表情，她收起震驚迅速站定位，給攝影、粉絲拍好拍滿，飛吻、比愛心姿勢通通有，甚至用力大喊「謝謝大家來到這裡」致意全場，時長總計2分半，Danielle離開時還走到人潮前面跟粉絲比愛心，引起陣陣尖叫。

▲NewJeans成員Danielle為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼Danielle嚇到摀嘴，最後可愛連拍大放送，大聲喊謝謝致意來接機的粉絲。（圖／記者葉政勳攝）
▲NewJeans成員Danielle為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
朴寶劍一現身就讓全場陷入瘋狂，但更瘋狂的是他居然繞全場收大家的信，歌迷欣喜若狂叫不停，他作勢要大家安靜才要收大家的信，甚至還蹲下幫小朋友簽名，朴寶劍足足花了7分鐘才拿完，保鑣不斷督促他上保母車，但朴寶劍不肯並表示：「我要回去跟大家打招呼再走！」隨後走回拍照定點大喊中文：「謝謝！」再放送飛吻離場，寵粉魔人當之無愧。

朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是CELINE的全球品牌大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。

▲NewJeans成員Danielle、朴寶劍接機人潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼現場接機人潮的冰山一角。（圖／記者葉政勳攝）
▲NewJeans成員Danielle、朴寶劍接機人潮。（圖／記者葉政勳攝）
 
朴寶劍最後一次來台時間為2019年，今天是相隔5年多再訪台，現場超過700多名粉絲接機，有人還帶著3個兒子追星，表示：「今天是來看老公！」小朋友也童言童語說：「寶劍比爸爸帥！」相當可愛。而NewJeans成員Danielle則是繼4月初隨團來台拍MV後，今晚是一個月內第2次來台，亦是第1次於公開場合亮相，她的粉絲相當低調，頻頻躲避鏡頭，十分害羞。

台北101購物中心表示，為了歡慶CELINE於台北101正式開幕，特地請到CELINE全球品牌大使朴寶劍跟NewJeans成員Danielle站台，2人將於4月23日現身店面拍照、問候粉絲。

▲NewJeans成員Danielle為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼Danielle被人潮嚇到，大喊謝謝。（圖／記者葉政勳攝）
▲NewJeans成員Danielle為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼朴寶劍寵粉出名，不在乎接機粉絲多寡，只要有人給信他就會走到對方的面前收下，舉動癱瘓機場行人的路線。（圖／記者葉政勳攝）
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
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