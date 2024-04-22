朴寶劍收700人信「桃園機場大癱瘓」！NewJeans Danielle嚇到摀嘴

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朴寶劍一現身就讓全場陷入瘋狂，但更瘋狂的是他居然繞全場收大家的信，歌迷欣喜若狂叫不停，他作勢要大家安靜才要收大家的信，甚至還蹲下幫小朋友簽名，朴寶劍足足花了7分鐘才拿完，保鑣不斷督促他上保母車，但朴寶劍不肯並表示：「我要回去跟大家打招呼再走！」隨後走回拍照定點大喊中文：「謝謝！」再放送飛吻離場，寵粉魔人當之無愧。
朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是CELINE的全球品牌大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。
朴寶劍最後一次來台時間為2019年，今天是相隔5年多再訪台，現場超過700多名粉絲接機，有人還帶著3個兒子追星，表示：「今天是來看老公！」小朋友也童言童語說：「寶劍比爸爸帥！」相當可愛。而NewJeans成員Danielle則是繼4月初隨團來台拍MV後，今晚是一個月內第2次來台，亦是第1次於公開場合亮相，她的粉絲相當低調，頻頻躲避鏡頭，十分害羞。
台北101購物中心表示，為了歡慶CELINE於台北101正式開幕，特地請到CELINE全球品牌大使朴寶劍跟NewJeans成員Danielle站台，2人將於4月23日現身店面拍照、問候粉絲。
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