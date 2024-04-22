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倫敦馬拉松Jepchirchir奪冠！4人齊刷新世界紀錄　英國阿甘也參賽

▲倫敦馬拉松Jepchirchir奪冠，共4人齊刷純女子組馬拉松的世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲倫敦馬拉松Jepchirchir奪冠，共4人齊刷純女子組馬拉松的世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

倫敦馬拉松Jepchirchir奪冠！被外號稱比在奧運奪冠還困難的的倫敦馬拉松在昨（22）日開跑，在眾多好手中，2020年東京奧運馬拉松冠軍Peres Jepchirchir成功拿下純女子組冠軍，且包含她在內共有4人Tigist Assefa、Joyciline Jepkosgei還有Megertu Alemu，都一同打破了2017 年由 Mary Keitany所創下的純女子世界紀錄。值得一提的是，先前完成橫跨非洲偉業的「英國阿甘」Russ Cook也有參與一般組賽事。

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原先最被看好奪冠的，是現有的世界紀錄保持人Assefa，來自衣索比亞的他在2023年的柏林馬拉松中跑出2小時11分53秒的新世界紀錄，當時震驚外界，不過曾在2023年倫敦馬拉松拿下第3名的Jepchirchir這次有備而來。

 Peres Jepchirchir拿下倫敦馬拉松女子組冠軍

比賽進行到最後1公里時，由Jepchirchir、Assefa 、Jepkosgei、Alemu共 4人組成領先集團，到了要最後衝刺的時刻，Jepchirchir率先衝出並拉開一段距離，持續到終點線前，以2小時16分16秒完賽，拿下2024年倫敦馬拉松的后冠。緊隨其後的3人相差都在1秒之內，4人也同時超越了原先紀錄的2小時17分1秒，刷新純女子組馬拉松的世界紀錄。

另一方面，男子組由 Alexander Mutiso Munyao奪下冠軍，跑出2小時4分1秒的成績，亞軍則是由現年已經41歲的Kenenisa Bekele拿下，並打破了40 歲以上的男子馬拉松世界紀錄。

值得一提的是，綽號「英國阿甘」的英國跑者Russ Cook也有參加倫敦馬拉松一般組，並以4小時25分40秒完賽。這位「英國阿甘」在約1年前從非洲最南端出發，經過16個國家，跨越超過1.6萬公里路程，達成橫跨非洲的偉業。


Peres Jepchirchir小檔案

▲2020年東京奧運馬拉松冠軍Peres Jepchirchir以2小時16分16秒完賽，拿下2024年倫敦馬拉松的后冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年東京奧運馬拉松冠軍Peres Jepchirchir以2小時16分16秒完賽，拿下2024年倫敦馬拉松的后冠。（圖／美聯社／達志影像）
出生日期：1993年9月27日

國籍：肯亞

馬拉松最佳紀錄： 2小時16分16秒（倫敦馬拉松） 

半馬最佳紀錄：1小時5分6秒（拉斯海瑪半程馬拉松賽）

馬拉松奪冠紀錄：2020年東京奧運馬拉松金牌、2021年紐約馬拉松金牌、2022年波士頓馬拉松金牌、2023年倫敦馬拉松銀牌、2024年倫敦馬拉松金牌

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