倫敦馬拉松Jepchirchir奪冠！4人齊刷新世界紀錄　英國阿甘也參賽

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Peres Jepchirchir拿下倫敦馬拉松女子組冠軍
比賽進行到最後1公里時，由Jepchirchir、Assefa 、Jepkosgei、Alemu共 4人組成領先集團，到了要最後衝刺的時刻，Jepchirchir率先衝出並拉開一段距離，持續到終點線前，以2小時16分16秒完賽，拿下2024年倫敦馬拉松的后冠。緊隨其後的3人相差都在1秒之內，4人也同時超越了原先紀錄的2小時17分1秒，刷新純女子組馬拉松的世界紀錄。
另一方面，男子組由 Alexander Mutiso Munyao奪下冠軍，跑出2小時4分1秒的成績，亞軍則是由現年已經41歲的Kenenisa Bekele拿下，並打破了40 歲以上的男子馬拉松世界紀錄。
值得一提的是，綽號「英國阿甘」的英國跑者Russ Cook也有參加倫敦馬拉松一般組，並以4小時25分40秒完賽。這位「英國阿甘」在約1年前從非洲最南端出發，經過16個國家，跨越超過1.6萬公里路程，達成橫跨非洲的偉業。
Peres Jepchirchir小檔案
出生日期：1993年9月27日
國籍：肯亞
馬拉松最佳紀錄： 2小時16分16秒（倫敦馬拉松）
半馬最佳紀錄：1小時5分6秒（拉斯海瑪半程馬拉松賽）
馬拉松奪冠紀錄：2020年東京奧運馬拉松金牌、2021年紐約馬拉松金牌、2022年波士頓馬拉松金牌、2023年倫敦馬拉松銀牌、2024年倫敦馬拉松金牌
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