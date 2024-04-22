最正MC短髮沒了！艾融「回眸長馬尾」殺傷力太大 連短今也受不了
「中職最正MC」林艾融近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，同時兼任台啤電豹女，也常現身各大綜藝節目，去年底推出寫真集《艾在你身邊》。向來以招牌短髮示人的艾融，日前在粉專上傳一組應援的現場照片，她綁著馬尾回眸淺笑，吸引超過2萬人瀏覽，連中信PS女孩短今都忍不住誇讚：「妳好適合馬尾噢！」
記者楊穎軒／綜合報導
艾融素來以俐落耳下3、5公分短髮為造型，她上個月初疑似去髮廊接頭髮，近來都以及胸長髮亮相，其中一系列在籃球場拍攝的工作照，艾融把長髮紮成高馬尾，寬鬆球衣內隱約露出小可愛，轉頭向鏡頭擺出甜美表情，深邃側臉輪廓、白皙肌膚和32D胸型乍現，讓人看了心中小鹿亂撞，殺傷力不容小覷。
「不是變心喜歡長髮了」，艾融寫道，貼文發布後，大批男女網友集體暴動，「我要戀愛了！好正喔」、「我是長髮控」、「沒有變心，因為都喜歡」、「長髮後就圈粉了」、「兩天看主場應援，長髮真的很好看，很有氣質耶」、「長髮才是王道」、「我忍住！還是短髮」、「馬尾控」、「人才是重點，不是頭髮」。
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