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花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

▲0403花蓮7.2地震持續在釋放能量，今（22）日傍晚5點開始，花蓮壽豐附近連續出現多起餘震。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲0403花蓮7.2地震持續在釋放能量，今（22）日傍晚5點開始，花蓮壽豐附近連續出現多起餘震。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩／綜合報導

0403花蓮7.2地震持續在釋放能量，目前總地震數已經逼近950起，且今（22）日傍晚5點開始，花蓮壽豐附近連續出現多起餘震，還有3起規模5以上，中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，大型地震透過這樣的方式釋放能量屬正常現象，但包括昨（21）日的5.6地震在內，頻率的跳動確實「有點異常」，還有待後續更長時間的觀察。

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據中央氣象署地震測報中心資料，0403花蓮7.2強震當天共有243起地震，隔天196起、第3天128起、第4天97起、第5天65起，後續一直到4/20，不僅餘震數量越來越少，規模較大的顯著有感地震也變少，但今天卻突然連續出現至少3起較大規模餘震，不禁讓人好奇餘震是否真的已經趨緩。

▲氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋提醒，池上大地震發生之後，再出現更大規模地震的機率大約有5%，民眾最應該留意的是可能有規模6.3左右的餘震。（圖／張勵德攝）
▲0403花蓮7.2強震當天共有243起地震，隔天196起，後續一直到4/20，不僅餘震數量越來越少，規模較大的顯著有感地震也變少。（圖／記者張勵德攝）
李錫堤表示，從今日花蓮壽豐附近的連續地震來看，位置和0403花蓮7.2主震皆屬於同個斷層系統，因此可以排除它是獨立序列，而大型地震後的餘震，前幾天一定最多，趨緩後難免每日會有隨機跳動，不過近兩天的跳動確實讓人感到有些異常，但實質上不太意外，只是需要再觀察幾週。

此外，李錫堤說明，由於今天花蓮壽豐附近連續地震的深度都較淺，因此民眾感受的搖晃程度難免會更大，間接導致有「餘震還沒趨緩的感覺」，而深度較淺就是斷裂帶地震的特徵，提醒民眾，「台灣最近10年是地震好發期，還是要做好防災準備，包括建築、防震知識等都應提早準備」。

▲今（22）日下午5點08分，花蓮發生有感地震，芮氏規模5.5、深度僅10公里。（圖／中央氣象署提供）
▲今（22）日下午5點08分，花蓮發生有感地震，芮氏規模5.5、深度僅10公里。（圖／中央氣象署提供）
地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鍇紋則表示，今日花蓮壽豐的群體地震，就是在做「應力調整」，從緯度來看，花蓮7.2地震為23.77度，壽豐的群體緯度也差不多，兩者剛好位於縱谷斷層的東西兩側，東部進行大量能量釋放，西部也會跟著進行。花蓮壽豐在2021年4月18日，也曾發生規模6.2地震。

郭鍇紋也提到，餘震的觀察要拉長期來看，以921大地震為例，當時在主震後的情況千奇百怪，不僅餘震時間長、每日數量有所跳動，甚至在1個月後還間接在嘉義引發「1022地震」，芮氏規模達6.4。種種歷史告訴我們，地震是台灣的宿命，時刻防災才是上策。

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