花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

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李錫堤表示，從今日花蓮壽豐附近的連續地震來看，位置和0403花蓮7.2主震皆屬於同個斷層系統，因此可以排除它是獨立序列，而大型地震後的餘震，前幾天一定最多，趨緩後難免每日會有隨機跳動，不過近兩天的跳動確實讓人感到有些異常，但實質上不太意外，只是需要再觀察幾週。
此外，李錫堤說明，由於今天花蓮壽豐附近連續地震的深度都較淺，因此民眾感受的搖晃程度難免會更大，間接導致有「餘震還沒趨緩的感覺」，而深度較淺就是斷裂帶地震的特徵，提醒民眾，「台灣最近10年是地震好發期，還是要做好防災準備，包括建築、防震知識等都應提早準備」。
地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鍇紋則表示，今日花蓮壽豐的群體地震，就是在做「應力調整」，從緯度來看，花蓮7.2地震為23.77度，壽豐的群體緯度也差不多，兩者剛好位於縱谷斷層的東西兩側，東部進行大量能量釋放，西部也會跟著進行。花蓮壽豐在2021年4月18日，也曾發生規模6.2地震。
郭鍇紋也提到，餘震的觀察要拉長期來看，以921大地震為例，當時在主震後的情況千奇百怪，不僅餘震時間長、每日數量有所跳動，甚至在1個月後還間接在嘉義引發「1022地震」，芮氏規模達6.4。種種歷史告訴我們，地震是台灣的宿命，時刻防災才是上策。
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