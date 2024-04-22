LG以行動實踐「Better Life for All」品牌永續願景

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LG從產品、包材、能源出發 致力帶來「Better」的環境
LG 落實永續的腳步不停歇，致力實踐產品永續、使用環保包材、再生能源轉型三大目標，為地球帶來「Better」的環境！
研發永續產品：LG持續研發創新的永續產品，除了使用再生塑膠、再生 PET 瓶取代一次性塑膠，也努力開發創新材料，如LG電視製造所使用的塑膠中，有20% 屬於再生塑膠，其中LG OLED 系列更採用了複合纖維材料和金屬，較相同螢幕尺寸液晶電視大幅減少60% 的塑膠用量，重量更減輕20%。2022年至2024年LG OLED的塑膠使用總量預期將比同期銷售的液晶電視減少4.5萬噸，降低約23萬噸的碳排放量，相當於3.1萬個足球場面積！
使用循環包材：除了永續產品的開發，LG也將永續理念落實到包材應用上，家電往往需使用大量包材保護產品避免碰撞而損傷，除原有就已採用輕量包裝、使用環保包材的LG OLED與LG gram等產品以外，今年5月起台灣會把循環包材陸續擴大使用至LG PuriCare™ 360°空氣清淨機、AeroTower風革機、AeroFurniture新淨几，採用再生紙、回收紙板等環保材料，期望能更加友善環境！
推動再生能源轉型：LG逐年增加太陽能、風力發電等綠電比例，目標於 2050 年前將旗下所有事業據點轉換使用100% 再生能源，透過階段性規劃，預計2030 年整體再生能源使用比例將達60％，最終達到 2050 年 100% 的永續目標。LG以實際行動提升再生能源使用量，包含取得再生能源憑證(RECs)、簽訂再生能源購電合約(PPAs)，以及在南韓向韓國電力公司(KEPCO)支付綠色溢價等。
除了產品面向擴及永續循環，LG也關注更深度的環境與生態議題，今年LG為迎接世界地球日，於紐約時代廣場刊出3D數位裝置看板，透過3D效果描繪的雲豹、禿鷹等瀕臨絕種的動物，呼籲大眾重視動物保育的重要性，並與Discovery Education、國家野生生物聯合會(National Wildlife Federation)合作，投入對學生的瀕危物種保護計劃教育。
LG攜手社福團體、大學系所 致力打造「Better」的社會
台灣LG長年透過行動支持偏鄉關懷，已連續12年與喜憨兒社會福利基金會合作「送愛到部落」計畫，透過將憨兒參與製作的烘焙餐盒送至偏鄉國小學童手中，至今已幫助近4,000名部落學童；此外，今年LG首次攜手逢甲大學建築專業學院為偏鄉地區小朋友所興建的「逢甲建築小書屋」，提供家電用品支持，期望透過企業力量，讓逢甲建築小書屋成為孩子們的第二個家，減少資源缺乏造成的差距，也提升孩子們的生活品質，為偏鄉孩子傳遞溫暖與關懷，營造「Better」的社會！
LG「日常小事愛地球」社群活動 世界地球日正式上線 持續行動成為「Better」的自己
LG透過長年累積實際行動，以達到永續發展目標，LG相信只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，成為「Better」的自己！今年世界地球日LG希望號召大家從自身與周遭開始行動，4月22日當天將於IG發起「日常小事愛地球」社群活動，只要追蹤LG Taiwan IG官方帳號(@lgtaiwan)，參與互動活動，完成「日常小事愛地球－連連看挑戰」後，分享至個人限時動態，並於活動貼文中留言標註兩位好友，就有機會獲得500元或100元全家禮物卡，更可以從生活小事出發，累積強大影響力。只要願意開始行動，天天都是地球日！