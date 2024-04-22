民進黨「台獨、反核」牌都沒了？郭正亮：能源政策看出綠黨愛騙票
停電、核電相關議題近期備受各界熱議，準經濟部長郭智輝日前更喊出，核電廠若需要延役，希望取得全民的認同。前立委郭正亮對此表示，從能源政策就可看出，民進黨的「台獨」就是在騙票，此外，不只兩大神主牌已扭曲變形，民進黨更自己顛覆了它們，這實在是很荒唐。
記者莊蕙如／台北報導
對於核電廠研議問題，郭智輝日前表示，目前無法判斷核電廠需不需要延役，如果需要，也希望取得全民認同，自己是來自民間工作的人，會循序漸進，跟所有用電戶和鄰居都能溝通、安全無虞，才能做決定。
郭正亮今在政論節目中提到，從能源政策就可以看出，民進黨的台獨是騙票、玩假的，因為若真的要這麼做，就必須要有獨立電源，但現在，台灣能源仰賴進口，若遭遇封鎖該怎麼辦？「它完全講不出辦法！」
郭正亮也認為，蔡政府早已推翻台獨黨綱，因為他們現在都自稱「中華民國台灣」，對「新憲法、新國號」閉口不談。
郭正亮直呼，「你要主張台獨的人，然後天然氣佔50%，不是自打嘴巴嗎？撐不住了啦！」他說，民進黨怎麼這麼會騙人？不只台獨，現在為解決缺電問題，連反核都不玩了。
最後郭正亮更直言，民進黨的台獨和反核兩大神主牌現在都已經扭曲變形，而且還行不通，民進黨更自己把它顛覆，這實在是很荒唐。