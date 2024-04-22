台股上周至今崩跌逾千點！國安基金何時再啟動護盤 財長說明條件
台股上周崩跌逾千點，今（22）日也經歷上沖下洗，高低震盪逾300點，終場下跌115.9點，收在19411.22點，跌幅0.59%。由中東地緣政治未解，今日在立法院財委會立委也關注國安基金何時再啟動護盤？財政部長莊翠雲強調，國安基金一直有在密切關注市場，但國安基金進場，除了要符合相關規定，也要經國安基金委員會討論授權，而國安基金例會是每季1次，前1、2周前才剛開會。
記者顏真真／台北報導
國民黨立委羅明才質疑台股跌跌不休，上周跌破2萬點，台股2萬點能不能站得住？莊翠雲說，股市波動上上下下，也有各種因素影響。羅明才則要財政部與其在財委會爭論娛樂稅18億稅損，還不如快點去救股市，娛樂稅每年18億、收10年才180億，但國安基金進場都有賺。
莊翠雲則說明，國安基金上次進場是有賺約100億元，但國安基金目的不是為了賺錢，主要是穩定市場。她也強調，國安基金會密切關注股市發展，只是進場護盤也要符合相關定，還要經國安基金委員會討論授權。
羅明才則進一步追問，若中東戰爭擴大，是否符合國安基金進場護盤條件？莊翠雲說，若戰事擴大且時間拉長，還要看資金是否大量移動影響市場穩定，這些都在國安基金進場相關規定條件裡面。