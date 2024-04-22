跳電害學生挑燈4小時報告消失？暨南大學曝真相：與事實完全悖離
近期跳電、停電事故頻傳，暨南大學本（4）月19日晚間11時校區傳出跳電，有學生上網抱怨寫了4小時的報告因此來不及存檔，也引發大眾對台電供電不穩的疑慮，對此，暨南大學也進行調查，稍早發布嚴正聲明，稱今（22）日有中國媒體指鹿為馬，將該停電緣由歸咎於「台電高壓電設備異常」、「通知台電搶修才恢復供電」，與上述事實完全悖離。
記者林莞茜／綜合報導
國立暨南國際大學表示，4/19晚間23點校區跳電事件，經總務處詳細檢查後，確認問題為本校受電室總盤的自動復閉器故障。4/20凌晨2：40本校委外廠商已全面排除故障，並充分將復電時程透過Line@、FB、與各群組告知學生，然而隔日各家媒體報導，稱有某學生發文抱怨「打了四個小時的報告一個跳電全沒了，崩潰」。經查，實際情況為學生打線上遊戲因停電，而隨手打的一段抱怨文。豈料，竟被作為攻擊台灣供電不穩定之題材，本校深表遺憾。
國立暨南國際大學也指出，今日有中國媒體指鹿為馬，將該停電緣由歸咎於「台電高壓電設備異常」，「通知台電搶修才恢復供電」，與上述事實完全悖離，因此該校嚴正駁斥中國媒體魚目混珠、混淆事實的報導，也盼新聞媒體概以追求據實報導為己任，希冀單純的校內供電設備故障已迅速修復，切莫刻意扭曲事實而淪為認知作戰的素材。