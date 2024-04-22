關懷縣民「代謝症候群」　雲林縣府宣導活動開跑

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近年雲林縣十大死因中，就有一半與代謝症候群相關，加總死亡率已高達30.2%，成為縣民最大殺手。共通的危險因子如空腹血糖偏高、血壓偏高、腰圍過粗、三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低等，五項若有三項符合者，即為代謝症候群。衛福部國民健康署與健康保險署推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，針對20至64歲具健保資格、且符合代謝症候群的民眾，跟診所醫師討論共同訂定健康目標、定期追蹤回診評估，了解代謝症候群是否已改善。
衛生局曾局長春美表示，為了鼓勵民眾及診所加強篩檢及改善代謝症候群，特舉辦「預防慢性病—健康篩檢、管理龍做」獎勵措施，針對本縣40歲的民眾首次做成人預防保健服務篩檢可得禮券100元，鼓勵診所醫事人員主動協助本縣民眾完成成人預防保健服務及代謝症候群防治計畫收案者，給予500元商品禮券，最高可領2,500元。
除了民眾及診所外，針對職場也辦理「樂活職場“龍”健康」篩檢獎勵措施，鼓勵本縣職場培養員工定期篩檢習慣，提供員工個案管理改善代謝症候群，共同齊心營造健康職場，建立健康的支持性工作環境。
提醒民眾落實健康生活型態，定期量測腰圍、體重及血壓，每天運動、均衡飲食，並就近利用政府提供40歲以上成人預防保健服務，如有代謝症候群可及早介入代謝症候群追蹤管理，才能有效預防三高慢性病。