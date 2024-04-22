名家論壇》單厚之／停電還罵人民，台電好大的官威

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所以王耀庭一辭一留之間，台電員工的尊嚴就已經被捍衛了嗎？王耀庭請辭與留任之間，言必稱台電員工，不斷強調台電的困境、員工的辛勞。但試問，這些困境和辛勞，難道不是政策造成的嗎？如果不是備轉容量不足，台電何必如此辛苦的調度，為何需要把每個電廠歲修的時間壓縮到極致，讓台電員工承受這麼大的壓力？
王耀庭說，桃園停電是末端線路故障造成，並非能源政策的問題，即便核能機組多放幾部，末端線路仍會故障釀停電。王耀庭又說，「只要晶圓廠，不要發電廠」，換掉1000個他也無解。所以在王耀庭的心中，台灣到底缺不缺電？缺電到底是不是問題？
王耀庭不斷說，台電被政治化，但自己才是最政治化的那個人，不管外界談什麼問題，都用「台電員工辛勞」，彷彿只要對台電有任何質疑，就是漠視第一線員工的辛苦，欺負台電員工。所以台電就上升到了一個不能被質疑、被討論的神聖境界，就連抱怨停電也成了一種罪。
在王耀庭請辭到慰留之間，台電居然還發了一篇新聞稿，說不該把台電作為政治攻防工具，「少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語」，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。
按照這篇不敢具名的台電新聞稿的意思，只要所有要用電，都沒有資格質疑台電，最好所有人都不用3C，不僅省電且天下太平。按照這個邏輯，台電自己就不該經營臉書，更不必發什麼「麵包店電費只增加2元」的臉書文，增加無謂的用電量。
台電自己的服務出了問題，賣的東西有瑕疵，還不許人家講，還要人心存感激。依此類推，缺水的時候也不能罵台水，要感激台水。吃到蘇丹紅的要感謝衛福部，食物中毒的受害者也要感謝商家的辛苦，天底下有這種道理嗎？
王耀庭和台電、經濟部不要忘了，台電是全民的、不是你家的，台電的資本來自全民、台電的虧損也是全民補貼，全民才是台電的老闆，也是台電服務的對象。所謂「惡僕欺主」，莫此為甚。
王耀庭當然可以心疼台電員工，但從王耀庭堅決請辭到堅定留下，在野黨和網民和曾有半個人說過台電員工的不是？是王耀庭自己滿嘴政治語言，把台電員工推到最前線，當成自己和經濟部失能失職的擋箭牌，還回頭嗆全民的不是。自己帶領的台電發出那樣的新聞稿，替台電招仇恨、挑戰全民的底限，這樣的總經理難道不失職嗎？
從請辭到慰留，王耀庭和經濟部、陳建仁，把所有人都怪了一遍、罵了一遍，自己感動自己一大把，但什麼東西都沒有改變、什麼問題都沒有解決。民進黨政府或許以為這樣就把五天八次停電的問題混過去了，但在民眾的眼中，政府和台電這麼大的動作，正反映了他們的心虛和無能，只有「掀桌」一途。不知道下次再跳電時，王耀庭和陳建仁，又準備要罵誰、怪誰了？
●作者：單厚之／資深媒體人
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