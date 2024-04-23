表彰勞工辛勞及貢獻！產業園區管理局高屏分局辦模範勞工表揚活動
經濟部產業園區管理局高屏分局於22日，在高雄市鹽埕區，城市商旅真愛館，舉辦113年度高屏分局所轄科技產業園區模範勞工表揚大會，以表彰勞工辛勞及貢獻，表揚儀式完成後，並到高雄港香蕉碼頭，搭乘蝴蝶公主號遊艇環遊高雄港，以慰勞模範勞工之辛勞及貢獻。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局高屏分局所轄科技產業園區模範勞工表揚大會，是由高屏分局分局長游淑惠主持，會中表揚40位我國籍模範勞工，以及10位優秀國際移工，共有50位模範勞工獲得表揚，以表彰所轄園區勞工及移工朋友從事生產之辛勞及貢獻，感謝勞工朋友們在每個崗位努力付出，撐起園區的繁榮進步。
產業園區管理局高屏分局游淑惠表示，獲得表揚的50位模範勞工，是從前鎮、臨廣、成功物流及屏東等園區共2萬1千多名勞工中選出，分別有助理、技術員、倉管員、生產操作工、工程師等各種職位，每個崗位的模範勞工都展現出敬業樂群及負責盡職之精神，深獲各事業單位的肯定。
游淑惠指出，該分局所轄園區是由每位勞工朋友努力揮灑汗水所建立起來的，感謝區內勞工朋友長期堅守崗位貢獻心力，為園區提供生生不息的運轉及經濟發展，該分局將持續強化園區軟硬體設施，打造幸福友善的職場環境，作為園區每位勞工朋友最好的後盾。