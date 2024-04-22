25歲虎斑貓無力動了！聽主人一句話想起身　「認老模樣」貓奴看哭

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然而日前，小主人回到老家之後，就立刻跑去找「太奶」，只見太奶慵懶的躺在床上歇息，當小主人對牠喊話「你還記得我嗎？」虎斑貓太奶被聲音吸引而稍微抬頭看，小主人則是伸出手想要跟太奶互動，但太奶實在年紀太大，活動力欠佳，想伸出小手去跟小主人打鬧卻都勾不到手，最好只好瞇著眼睛，靜靜躺著聽小主人說話，讓該小主人也感傷的說：「你這次不打我了呀....」。
影片曝光後，不少貓奴感到非常感動又心疼「這隻貓咪平常一定被照顧得很好，能活到這個歲數真的不容易」、「真的連力氣都沒有了，但能活成貓瑞已經不間單」、「最後會好好離開的！能活到25歲實在不簡單」、「太奶：我不是不打你了.....是我真的沒力氣打不動」。
貓咪年齡對照人類年齡換算列表！這隻貓曾活38年變「仙貓」
根據Youtuber「掏個奮美少女」曾經在在頻道上發出影片解釋：過去總有許多人說，貓咪每多1歲等於人類多7歲，但其實並不是這樣的換算法，「貓的年齡換算，早就有科學對照」
📍幼貓時期
1個月大＝人類1歲，需要媽媽照顧，是最軟萌可愛的時期。
7個月大＝人類12歲，已換好牙，進入了青春期。
📍青年期
1歲大＝人類15歲，在這時間精力旺盛又叛逆，需要飼主多多陪玩包容。
2歲＝人類24歲，性格和生活習慣，基本會在此時期定型。
📍成貓期
3歲＝人類28歲，邁入成貓時期，性格更加穩定
5歲＝人類36歲，更加穩重，開始聽得懂人話。
7歲＝人類44歲，此時飼主要開始注意貓咪關節以及身體健康
📍中老齡期
11歲＝人類60歲，貓咪精力開始下滑
15歲＝人類76歲，各種疾病開始浮現，需要主人耐心照護
17歲＝人類84歲，進入老年，安度貓生
然而最長壽的貓咪是幾歲呢？根據世界紀錄紀載，過去最長壽的貓咪是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff），牠出生於1967年8月3日，一直活到2005年8月6日，總計活了38歲03天，已無法用公式換算牠的人類歲數，幾乎可以說是一隻貓仙了。