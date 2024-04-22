快訊／晃到頭暈！18:50花蓮「5.7全台有感」地震 最大震度4級
據中央氣象署地震測報中心資料，今（22）日傍晚5點08分起，在花蓮附近一連發生多起地震，原先最大規模為5.5，想不到晚間6點50分，又出現規模5.7強震，全台有感，深度10公里，震央在花蓮縣壽豐鄉，從5點08分起，2小時內已發生超過20起地震。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心主任吳建富指出，今天傍晚花蓮壽豐地震，原因是0403花蓮強震持續在做「應力調整」來釋放能量，而應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，而透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象。
⚠️各地區地震最大震度
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級