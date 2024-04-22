巷仔內／能源政策錯誤到底誰能評斷？一窺台電尷尬的「成蛹期」

我是廣告 請繼續往下閱讀
從民眾以及在野黨的角度來看，小英政府在能源議題方面確實「一著不慎，落得滿盤皆輸」的局面，此次連日停電加上8年任期調漲電價高達33%，民怨早已沸騰難以消弭，再者，不只電價調了，政府補助給了，台電也增資了，穩定供電方面卻還是讓人憂心，民眾觀感上當然會不好，也等同是給了在野立委處處挑刺的機會，「台電的專業」隻字片語難以解釋，也常被忽視。
王耀庭在今日的「慰留記者會」上，全程緊皺眉頭，直到散會與董座曾文生握手的那一刻，才破涕而笑。會中，有很大篇幅都將「台電同仁的努力」作為論述核心，將因政治操作，台電員工無法驕傲的工作、面對民眾的惶恐、冒著生命危險在工作等描述的一清二楚，最後更提到「工會的慰留」是最終決定留下來最主要的理由，將對同仁的不捨之情展現的淋漓盡致。
王耀庭透露心聲，讓大眾產生共感，這一步棋，算是走對了。
他的聲明稿中提到，「在某些人心中，正確的能源政策，就是多用一點核電，但難道這樣就不會故障不會停電嗎？」若誰都不能保證核電廠延役、核電佔比提高，台灣就不會停電，那麼能源政策的方向是對還是錯，到底有誰有資格評斷？台電應虛心接受在野的監督，但台電的專業也不應被政治口水抹黑，一切的評論應回歸理性。
台電「強化電網韌性計畫」備受期待，但此計畫長達10年的時間，如今再生能源發展不如預期，天然氣接受站工程進度一再落後，在未能看到「顯而易見」的成果前，台電就像處於尷尬的「成蛹期」。雖然不應以三言兩語就指責「能源政策錯誤」，但政策檢討仍是必須，畢竟等到問題覆水難收之際，就連「認錯」都會被嫌多餘，民眾需要看到的，是政治口水以外，會反省、會解決問題的政府。