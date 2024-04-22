選後藍綠泯恩仇！王惠美率隊高雄取經 陳其邁讚她有2項「十分」
2025年台灣設計展將在彰化舉辦，為了豐富設計展內涵，彰化縣長王惠美特別親自率隊拜會高雄市政府，與市長陳其邁就2022年台灣設計展舉辦經驗進行交流。王惠美稱讚過去20年來，高雄主辦3次台灣設計展，整個城市景觀變得完全不一樣，是彰化應該學習的地方；陳其邁則稱讚王惠美為人十分親切、十分接地氣，相信明年的台灣設計展，大家會對彰化耳目一新。
記者顏幸如／彰化報導
過去幾年台灣政治常因選舉導致藍綠壁壘分明，就連地方縣市的治理平台也分顏色揪團，例如以台中市長盧秀燕為主的「中台灣區域治理平台」、「女性縣市長聯盟」偏藍、高雄市長陳其邁的「南方治理平台」偏綠，唯一例外的是身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠，兩個區域平台都參加。打破藍綠結界的城市交流，今天又多一例，國民黨籍的彰化縣長王惠美今（22）日率隊到高雄取經，民進黨籍的高雄市長陳其邁善盡地主之誼親自接待。
王惠美表示，2025年台灣設計展將在彰化舉辦，她帶領彰化縣府團隊向高雄市府團隊請益，希望透過設計展讓彰化的城市美學、城市治理更加提升。高雄在2005、2012、2022年辦了3次台灣設計展，設計展結束後，高雄整個城市景觀完全不一樣，這是彰化應該學習的地方，今天各局處進行對談，相信入寶山定能收穫滿滿。
陳其邁大讚王惠美為人十分親切、十分接地氣，感謝她到高雄交流城市治理經驗。他主動分享2022年台灣設計展心得，包括活動地點要有交通便利的優勢，活動策展及城市行銷經驗等等，並稱讚疫情期間兩縣市有許多合作，彰化縣政府是高效率團隊，相信明年的台灣設計展在彰化，會讓大家耳目一新。
王惠美一行人實地參訪設計展主辦場地駁二藝術特區，高雄市政府指出，設計貫穿各領域，影響著生活和未來，是現代社會不可或缺的一環。高雄市透過運用港灣城市的獨特風貌，打造別出心裁的設計體驗，讓台灣驚艷；彰化縣政府表示，將活用高雄設計展的觀摩心得，透過設計導入「打開彰化」，以彰化市和鹿港鎮兩座百年城鎮為主展區，將主場館及周邊副場館的帶狀效應，展現在地文化傳承與未來設計趨勢的結合。