黃捷大秀「以色列防身術」脫身！謝龍介見狀傻眼：真的是穩死啊
沈玉琳、李佩甄主持的綜藝節目《甄心分享小琳鐺》日前邀請政治人物謝龍介、黃捷、吳沛憶、陳玉珍上節目，也展現他們私下不同的長才。其中被譽為「白眼女神」的立委黃捷就當場示範以色列防身術與謝龍介對打，結果卻被謝龍介狂虧：「這種打法真的是穩死的啊！」
記者詹鎰睿／綜合報導
而在節目中，黃捷與謝龍介對打，大秀以色列防身術，黃捷笑說：「這位對手未免太高大了！」但沈玉琳看了黃捷的防身術後，卻虧她說：「怎麼感覺是先跑為快？」
黃捷笑著解釋：「這是以色列防身術的最高指導原則，就是不讓自己受傷，趕快跑離現場。」讓飾演歹徒的謝龍介傻眼表示：「這種打法真的是穩死的啊！」
這次藍綠界的政治明星一起上《甄心分享小琳鐺》，但不談政治談人生，謝龍介說他為了跟年輕人更接近點，每晚都開抖音直播，傾聽民意也讓自己接受民眾監督。
唐從聖則誇謝龍介真的很會說話，有次他在活動場合巧遇，便請對方推薦台南好吃的牛肉湯，怎料謝龍介竟說：「隨便一家都好吃！」讓沈玉琳笑說，政治人物就是要這樣，有答等於沒答一樣。
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