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朴寶劍為台灣5歲小孩單膝下跪！拿到哥哥簽名好開心：他比爸爸帥

▲朴寶劍見到3位小朋友，單膝下跪幫簽名。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲朴寶劍見到3位小朋友，單膝下跪幫簽名。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓星朴寶劍相隔5年再來台，為了品牌首度走一般通道現身桃園機場接機大廳，跟久違的粉絲面對面打招呼，寵粉的他更是繞接機大廳收完大家的信才離場，獲封「史上來台最親民韓星」。一名媽媽帶著3個兒子追星，小朋友開心表示：「寶劍比爸爸帥！」發言逗樂其他在場的朴寶劍粉絲，其中2位小朋友也成功拿到「寶劍哥哥」的簽名。

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▲NewJeans成員Danielle、朴寶劍接機人潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲桃園機場第二航廈擠爆700多人，只為看朴寶劍一眼。（圖／記者葉政勳攝）
朴寶劍曾為見面會、代言來台3次，但每一次抵台都是走環宇VIP通關離開機場，今為了品牌活動4度來台，他依照品牌要求首度走一般通道，事前也確定會現身接機大廳，消息一出吸引大批粉絲追星，現場目測超過700位，人氣可見一斑。

一看到700多位粉絲等候，朴寶劍開心揮手放送飛吻，他看到粉絲都高舉信件並寫大字報請他收下，朴寶劍知道若走近粉絲，現場必定引起暴動，所以他比出「噓」跟「冷靜」的手勢要大家安靜，才一一收取大家的信，舉動令所有媒體措手不及，「寶劍的機場見面會」約7分鐘才圓滿結束。

朴寶劍甚至認出粉絲表示：「我記得你！」看見小朋友要簽名，他也二話不說蹲下，全場僅有2位男孩跟1位女孩拿到「寶劍哥哥」的簽名。簽完名、收完信後，朴寶劍不願直接離開，折返回大廳高喊中文「謝謝」才肯上保母車，讓在場等候許久的粉絲感動不已：「真的喜歡對人了！」

▲小朋友成功拿到「寶劍哥哥」的簽名。（圖／讀者提供）
▲小朋友成功拿到「寶劍哥哥」的簽名。（圖／讀者提供）
朴寶劍最後一次來台為2019年，2020年拍完《青春紀錄》後就入伍服役，2022年退伍也未推出新作，多以出席時尚活動為主。雖然3年沒有電視劇問世，但朴寶劍人氣不減，今天更有為了朴寶劍從高雄北上的民眾，以及帶著3個兒子追星的媽媽。

一名媽媽今天特地幫10歲、7歲、5歲的兒子向學校請假追星，開心表示：「帶他們來看老公！」問及請假事由「是要去看朴寶劍嗎？」媽媽否認：「當然要跟老師保密呀！」記者詢問小朋友「爸爸跟寶劍誰比較帥？」3人異口同聲回覆：「寶劍！」媽媽也解釋兒子之所以會認識朴寶劍，是因為每天跟著自己追劇，所以對朴寶劍的「帥臉」印象深刻。另一名粉絲則特地從高雄北上，今天中午12點就到桃園機場等候，她透露已向公司請假2天，「明天也會去台北101見偶像」。

台北101購物中心表示，為了歡慶CELINE於台北101正式開幕，特地請到CELINE全球品牌大使朴寶劍跟NewJeans成員Danielle站台，2人將於4月23日現身店面拍照、問候粉絲。

▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼朴寶劍收完大家的信才離開機場，相當親民。（圖／記者葉政勳攝）
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
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