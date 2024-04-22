朴寶劍為台灣5歲小孩單膝下跪！拿到哥哥簽名好開心：他比爸爸帥

我是廣告 請繼續往下閱讀
一看到700多位粉絲等候，朴寶劍開心揮手放送飛吻，他看到粉絲都高舉信件並寫大字報請他收下，朴寶劍知道若走近粉絲，現場必定引起暴動，所以他比出「噓」跟「冷靜」的手勢要大家安靜，才一一收取大家的信，舉動令所有媒體措手不及，「寶劍的機場見面會」約7分鐘才圓滿結束。
朴寶劍甚至認出粉絲表示：「我記得你！」看見小朋友要簽名，他也二話不說蹲下，全場僅有2位男孩跟1位女孩拿到「寶劍哥哥」的簽名。簽完名、收完信後，朴寶劍不願直接離開，折返回大廳高喊中文「謝謝」才肯上保母車，讓在場等候許久的粉絲感動不已：「真的喜歡對人了！」
朴寶劍最後一次來台為2019年，2020年拍完《青春紀錄》後就入伍服役，2022年退伍也未推出新作，多以出席時尚活動為主。雖然3年沒有電視劇問世，但朴寶劍人氣不減，今天更有為了朴寶劍從高雄北上的民眾，以及帶著3個兒子追星的媽媽。
一名媽媽今天特地幫10歲、7歲、5歲的兒子向學校請假追星，開心表示：「帶他們來看老公！」問及請假事由「是要去看朴寶劍嗎？」媽媽否認：「當然要跟老師保密呀！」記者詢問小朋友「爸爸跟寶劍誰比較帥？」3人異口同聲回覆：「寶劍！」媽媽也解釋兒子之所以會認識朴寶劍，是因為每天跟著自己追劇，所以對朴寶劍的「帥臉」印象深刻。另一名粉絲則特地從高雄北上，今天中午12點就到桃園機場等候，她透露已向公司請假2天，「明天也會去台北101見偶像」。
台北101購物中心表示，為了歡慶CELINE於台北101正式開幕，特地請到CELINE全球品牌大使朴寶劍跟NewJeans成員Danielle站台，2人將於4月23日現身店面拍照、問候粉絲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道