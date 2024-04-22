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Angelababy、李晨傳熱戀交往中！偷發聲「10年友情轉愛情」被抓包

▲Angelababy（左）與好友李晨（右）傳出熱戀交往中，男方發聲「10年的友情已轉化為深厚的愛情」被抓包。（圖／微博）
▲Angelababy（左）與好友李晨（右）傳出熱戀交往中，男方發聲「10年的友情已轉化為深厚的愛情」被抓包。（圖／微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

45歲中國男星李晨憑藉陸綜《奔跑吧兄弟》人氣暴漲，與女星范冰冰的戀情更是備受關注，甚至在2017年於女方生日時求婚成功，兩人一度論及婚嫁，經常在公開場合放閃，無奈最後仍走向分手命運。近日，微博網友突然瘋傳李晨與好友Angelababy（楊穎）熱戀交往中，只因男方疑似在私人社群發聲：「10年的友情已轉化為深厚的愛情。」

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▲李晨和范冰冰曾經相愛。（圖／翻攝微博）
▲李晨（右）和范冰冰一度論及婚嫁，可惜最後仍分手作收。（圖／翻攝微博）
據了解，有網友抓到李晨在私人社群發聲：「10年的友情已轉化為深厚的愛情！」也讓大家開始把對象指稱與李晨合作《奔跑吧兄弟》10年多的好友Angelababy，因此有關「李晨楊穎官宣」、「李晨楊穎戀情」等關鍵字通通衝上微博熱搜。不過也有部分網友認為是《奔跑吧兄弟》的製作單位炒新聞，紛紛質疑其緋聞真實性。

事實上，1997年出道的李晨，一直以來都有影視作品的演出，可惜討論度都不高，直到2014年成為節目《奔跑吧兄弟》的固定班底後，人氣瞬間暴漲，同年也和范冰冰因拍攝《武媚娘傳奇》傳出戀情。

隔年，李晨才在微博上公開與范冰冰的合照，正式官宣戀情，2017年更向女方求婚成功，廣受眾人祝福。怎料，似乎因為范冰冰捲入「陰陽合約」逃稅事件，雙方在2019年6月宣告分手，不過在這段期間，李晨的感情仍備受外界關注。

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