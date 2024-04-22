美眾議院通過「不賣就禁」去中國化法案　TikTok擬走法律戰抗議

美國聯邦眾議院4月20日表決通過了一系列撥款法案，除了將向烏克蘭、以色列、及包括台灣在內的印太國家提供總額約953億美元的安全援助外，還通過了被稱為「不賣就禁」的Tiktok去中國化法案，迫使TikTok與其母公司字節跳動分道揚鑣。外媒透露，TikTok公司一封內部信稱，若法案最終成功立法，那麼公司將提出挑戰，要求美國法院阻止這項法律實施。 我是廣告 請繼續往下閱讀 美國眾議院20日以360票對58票，壓倒性通過「透過實力實現21世紀和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），內容除了凍結俄羅斯主權資產、制裁伊朗、制裁參與芬太尼販運的跨國犯罪組織外，也通過限期字節跳動出售Tiktok（抖音海外版）的法案，並將半年期限增加了3個月的緩衝，而若美國總統拜登認定出售過程確實正在進行，那麼期限可以再度延長，最多延長至1年。不過根據《彭博社》透露，TikTok美國公共政策主管貝克曼（Michael Beckerman）在一封內部信中強調，該法案對TikTok美國用戶的言論自由構成了侵犯，並表示這只是「開始而非結束」，TikTok將「繼續戰鬥」。此外，TikTok執行長周受資也曾於3月表示，公司將不會停止為其用戶辯護，並將採取一切必要措施來保護平台的未來。外界認為，TikTok公司可能將對法案提起法律戰，聲稱其侵犯了美國憲法第一修正案賦予用戶的言論自由權利。美眾院通過Tiktok禁令！若字節跳動9個月內未出售 將禁APP上架TikTok去中法案再度於美眾院表決！馬斯克表態反對：違背言論自由TikTok狂撈420億元！在越南半年爆炸性成長 成越南第二大電商13歲以下青年禁止註冊社群！大馬政府要求Meta和TikTok嚴格執行