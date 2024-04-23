今日社論／越在地越國際！感謝妮妃雅讓世界看見台灣文化之美

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原本被視為「不入流」的小眾文化，近年來，因為《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul Drag Race）節目的走紅，變裝秀所受到的異樣眼光逐漸褪去，翻轉成了兼具商業、娛樂、藝術與文化的現象級話題。變裝皇后展示華麗美豔的裝扮，大方做自己，告訴全世界「我就是我」。
妮妃雅成為全球矚目焦點的這一天，4月20日，正好也是台灣的「性別平等教育日」，這一天紀念24年前不幸離世的玫瑰少年葉永鋕。葉永鋕事件後來催生了《性別平等教育法》，台灣的教育政策，也從傳統二元區分的兩性教育，延伸為更普遍的性別平等教育。20幾年來，台灣在性平發展上逐漸開放且成熟，雖然現今並非完美、仍有待加強，但台灣已寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法化的國家。
妮妃雅曾在《魯保羅變裝皇后秀》節目中受訪時說，「台灣政府非常支持同志權利，我們是第一個同婚合法化的亞洲國家，我很驕傲地說我是台灣人」。台灣社會在民主自由的發展下，除了經濟成長，也推動了人權持續進步，這讓年輕世代對於台灣人的自我身份認同越來越深。
美國出生、成長於台灣的妮妃雅，從來不忘自己的出身。她最愛的造型顏色是黃色，有一個有趣的稱號叫「蕉佛」，她也喜歡把台灣元素巧妙融入於造型當中，像是香蕉、宮廟、官將首臉譜、歌仔戲等等，台灣的在地文化是滋養她的養分，當她羽化成蝶，便把台灣元素帶上國際舞台。
妮妃雅深愛台灣，從她在《魯保羅》總冠軍賽的禮服是以「珍珠奶茶」為造型就知道，當她打開披風，一堆黑色氣球冉冉飄出，台灣人一看就明白，那就是代表台灣茶飲文化的「珍珠」（粉圓，南部又稱波霸）。一次又一次，妮妃雅讓世界看見台灣之美。
妮妃雅的下一步，是7月將代表台灣前往法國巴黎參加「文化奧運」活動。她進一步開拓了「台灣之光」的定義範疇，不只是運動選手，不只是半導體產業，勇敢做自己喜歡的事，也能在國際上發光發熱。
拿到《魯保羅變裝皇后秀》冠軍，妮妃雅的得獎感言說：「給那些沒有依歸的人，請記得無所畏懼，勇敢活出真實的自己。台灣，這個（獎項）是獻給你的。」（Taiwan，This is for you）。在獲得光榮的這一刻，除了鼓勵其他迷惘的人，她最心心念念的還是故鄉。
蔡英文總統向妮妃雅說「台灣感謝妳勇敢做自己」，24年前的葉永鋕來不及勇敢做自己，而24年後的妮妃雅做到了。台灣社會的民情風氣在近年來確實進步很多，不過在許多角落還是有不公不義、霸凌壓迫的狀況存在，期許台灣繼續努力，走向多元、開放、包容、平等的社會，每個人都能做一個勇敢自信的人。