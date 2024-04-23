天氣預報／地震、大雨夾殺！吳德榮：雷擊強風「劇烈天氣」到週末
近2天不僅地震頻傳，天空也不作美，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，甚至配合西南風，會有較強的對流系統出現，帶來雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」，提醒民眾外出攜帶雨具、注意淹水等災情，並減少不必要的山區活動。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天清晨開始，中部及北部就已經有小範圍「對流胞」移入，並帶來降水和閃電的情況，隨著鋒面南移，今天西半部及宜蘭有「局部陣雨或雷雨」，並要留意小範圍「劇烈天氣」的發生，地震頻繁的花東也轉有「局部短暫陣雨」。
各地今天氣溫因雲量較多和降雨影響略微下滑，北部攝氏20至29度，中部攝氏21至30度，南部攝氏22至32度，東部攝氏21至31度。
吳德榮說明，明（24）日至週日，有一道「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，雖然鋒面結構並不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，並出現「中小尺度對流系統」的發展，當其影響時，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹」等小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災可能。
吳德榮指出，週四開始的鋒面通過或能量耗盡後，就會出現一小段降雨空檔，下週一（4/29）滯留鋒北移，下週二至下週四（4/30至5/2日）又有滯留鋒再次南移到台灣附近，詳細降雨範圍、強度還有待觀察，但較能確定的是，台灣並未脫離滯留鋒南北徘徊的多雨型態。