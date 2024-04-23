花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

天氣預報／地震、大雨夾殺！吳德榮：雷擊強風「劇烈天氣」到週末

▲氣象專家吳德榮表示，今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，甚至配合西南風，會有較強的降雨系統出現。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象專家吳德榮表示，今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，甚至配合西南風，會有較強的降雨系統出現。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

近2天不僅地震頻傳，天空也不作美，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，甚至配合西南風，會有較強的對流系統出現，帶來雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」，提醒民眾外出攜帶雨具、注意淹水等災情，並減少不必要的山區活動。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天清晨開始，中部及北部就已經有小範圍「對流胞」移入，並帶來降水和閃電的情況，隨著鋒面南移，今天西半部及宜蘭有「局部陣雨或雷雨」，並要留意小範圍「劇烈天氣」的發生，地震頻繁的花東也轉有「局部短暫陣雨」。

各地今天氣溫因雲量較多和降雨影響略微下滑，北部攝氏20至29度，中部攝氏21至30度，南部攝氏22至32度，東部攝氏21至31度。

▲鋒面南移影響，今天清晨開始，中部及北部就已經有小範圍「對流胞」移入，並帶來降水和閃電。（圖／中央氣象署）
▲鋒面南移影響，今天清晨開始，中部及北部就已經有小範圍「對流胞」移入，並帶來降水和閃電。（圖／中央氣象署）
吳德榮說明，明（24）日至週日，有一道「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，雖然鋒面結構並不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，並出現「中小尺度對流系統」的發展，當其影響時，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹」等小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災可能。

吳德榮指出，週四開始的鋒面通過或能量耗盡後，就會出現一小段降雨空檔，下週一（4/29）滯留鋒北移，下週二至下週四（4/30至5/2日）又有滯留鋒再次南移到台灣附近，詳細降雨範圍、強度還有待觀察，但較能確定的是，台灣並未脫離滯留鋒南北徘徊的多雨型態。

▲今天鋒面導致全台都有降雨機率，尤其西半部將留意較大雨勢和雷雨情況。（圖／中央氣象署提供）
▲今天鋒面導致全台都有降雨機率，尤其西半部將留意較大雨勢和雷雨情況。（圖／中央氣象署提供）

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