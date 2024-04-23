花蓮「10天破千起地震」！郭鎧紋：已釋放約42顆原子彈能量
0403花蓮7.2強震餘震總數已突破千起，截至今（23）日上午6點08分，總地震數達1095次，地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋表示，從4/3起，花蓮地區的地震已經大約釋放42顆「廣島原子彈」的能量，且經過今天凌晨幾起規模6以上地震後，7.2主震南北側的能量釋放已經比較平均了。
記者張志浩／綜合報導
據中央氣象署地震測報中心資料顯示，花蓮7.2強震的總地震達1095起，換算下來，地震發生20天，平均每天約有55次餘震，相當於每小時約27個地震，其中規模6以上5起、規模5以上61起，共計276起「顯著有感地震」、819起「小區域有感地震」。
郭鎧紋提及，若以規模5.5地震為區分點，4/3當天就有5起，其中7.2主震釋放約32顆原子彈能量，配合當天規模6.5、6.2餘震，4/3釋放的能量大約是39顆原子彈。
而在4/3過後，持續18天沒有規模5.5地震，直到4/21，主震央南側出現規模5.6地震，4/22晚間連3起5.5以上地震、4/23清晨則陸續有6.0、6.3、5.9等強震，這3天累計釋放能量約是3顆原子彈，總計0403花蓮地震序列，已經釋放約42顆原子彈能量。
值得關注的是，若以7.2主震為中心，較大型餘震前期都發生在較為北側的位置，4/21開始的連續強震，則都在7.2主震央的南側。郭鎧紋說明，地震發生時，震央南北、東西兩側的能量需要達到平衡，因此前期北側釋放較多能量後，就會輪到南側透過「應力調整」的方式出現地震去平衡。
郭鎧紋將應力調整比喻為「捏大腿」，當我們用兩根手指捏住大腿一部分的肉，周圍的肉會往中心集中，而更周邊、更遠的肉雖然不會有明顯皺褶或位移，但仍會跟著手指力道往中心偏移，這就是「應力調整」基本的概念。