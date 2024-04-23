花蓮半夜連續強震！最新5大重點一次看　地震專家、氣象署解釋曝

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花蓮7.2強震餘震總數已突破千起，截至今（23）日上午6點08分，總地震數達1095次，而在今天凌晨2時26分發生芮氏規模6.0有感地震，最大震度為5弱，沒想到過了大約6分鐘，凌晨2時32分花蓮壽豐鄉又發生芮氏規模6.3的強震，國家警報大響，這次地震深度僅有5.5公里，屬於極淺層地震，直接把全台一票人都搖醒，連在台北、台南都有感。
重點二：地震頻繁仍然是餘震！氣象署提醒：未來仍有4級、5級的餘震
許多民眾對於這兩天地震過於頻繁感到害怕，有人討論這是不是新的一個地震，然而中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這兩起地震仍屬於「0403花蓮7.2地震」的餘震，提醒民眾，花蓮7.2地震仍在進行「應力調整」階段，未來還會持續有餘震狀況。
吳建富說，以昨日和今日凌晨的地震位置判斷，排除新的地震序列，至於後續還會不會有大地震發生，他則強調「地震仍是無法預測」，不過0403這種大型地震，勢必需要很多餘震完成能量釋放和平衡，預計未來幾天甚至幾週，仍會有芮氏規模4或5以上的餘震出現。
重點三：花蓮縣23日宣布停班停課
因為花蓮深夜地震不斷，不少上班族以及學生根本不敢睡覺，花蓮縣縣長徐榛蔚以及花蓮縣政府在粉專同步公布訊息，宣告花蓮縣「23日停班停課」。徐榛蔚提醒，花蓮目前餘震不斷，請鄉親維護自身安全，勿靠近傾斜大樓及其他倒塌危險建築物，地震時自保3步驟趴下、掩護、穩住，並在地震搖晃過後立即到屋外空曠處。
重點四：花蓮凌晨強震災情！「統帥大樓」、「富凱大飯店」坍塌
凌晨2時26分發生芮氏規模6強震時，「富凱大飯店」以及「統帥大樓」軟腳同時間傾倒，不過因為上一次在0403地震時，兩棟建築都已經被列為危樓，目前尚未傳出有人員傷亡，消防人員也提醒民眾不要隨意靠近建築。
重點五：0403強震至今已經釋放42顆原子彈能量
地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋表示，如果以規模5.5地震為區分點，4/3當天就有5起，其中7.2主震釋放約32顆原子彈能量，配合當天規模6.5、6.2餘震，4/3釋放的能量大約是39顆原子彈。
郭鎧紋表示，4/3過後，持續18天沒有規模5.5地震，一直到0421至今天23日清晨，這3天累計釋放能量約是3顆原子彈，總計0403花蓮地震序列，已經釋放約42顆原子彈能量。郭鎧紋強調，地震發生時，震央南北、東西兩側的能量需要達到平衡，因此前期北側釋放較多能量後，就會輪到南側透過「應力調整」的方式出現地震去平衡。