中東局勢緩、科技股反彈！美股全面收漲 投資人關注大咖企業報告
中東緊張局勢趨緩加上科技股反彈，美國股市在經歷「艱難的一週」後，於22日恢復元氣、開盤走高，標普500指數和納斯達克指數都終止了連6跌。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，輝達（Nvidia）股價22日上漲約4.4%，從上週近14%的拋售中反彈，美國大型科技股週一普遍看好，投資者並持續觀望多支將於本週公布業績的重磅股，包括臉書母公司Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）及Google母公司Alphabet等等。
報導並提到，在伊朗表示不會升級與以色列的衝突後，美國原油價格下跌，先前投資人一度擔心，油價上漲可能導致通膨升溫，並讓聯準會（Fed）推遲降息的決定。
麥格理全球外匯和利率策略師懷茲曼（Thierry Wizman）表示，全球股市基調好轉背後，可能有2個原因起了作用，即黃金、油價下跌和美元穩定。
22日收盤，美股道瓊指數上漲253.58點，或0.67%，收38239.98點；納斯達克指數上漲169.29點，或1.11%，收15451.31點；標普500指數上漲43.37點，或0.87%，收5010.6點；費城半導體指數上漲75.05點，或1.74%，收4381.92點。