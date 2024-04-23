花蓮一夜95震！統帥大樓軟腳3樓變1樓 支撐鋼樑錯位「5根剩4根」
花蓮連夜震不停！今（23）日凌晨2點26分、2點32分相繼發生規模6.0、規模6.3地震，已被列為危樓的「統帥大樓」更出現嚴重傾斜、倒塌，在不斷的地震下直接軟腳，1、2樓已經被壓到地底下，3樓變成1樓，支撐的鋼樑從「5根變成剩4根」還錯位，消防昨天到場戒護，當時地震警示音此起彼落，統帥大樓岌岌可危，警消見情勢不對更不敢輕易靠近建築物，頻喊「撤！撤！撤！」處境十分艱難。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮縣外海今天凌晨2時26分、2時32分接連發生芮氏規模6.0及6.3地震，花蓮市中山路上的富凱大飯店整棟傾斜，明禮路上的統帥大樓也驚傳倒塌。經統計，繼凌晨0時起截至今日上午7時30分，已累計發生95起地震，嚇得全台民眾幾乎整夜不敢睡。
據了解，遭貼紅單危樓的「統帥大樓」，昨天已耐不住多起強烈地震直接軟腳，一名統帥大樓的住戶表示，自己原本住在3樓，現場鋼梁都被震到歪掉，可能是承受不了大樓的重力，目測10層樓的大樓「目前1、2樓已經被壓到地底下，3樓變成1樓」。
「統帥大樓」已排定是紅單危樓，相關單位在現場架起5根支撐的鋼樑避免傾倒，昨天地震後鋼樑瞬間只剩4根，還發生錯位，當時警消也前往現場戒護，由於地震連續不斷，情況十分緊急，警消不得不在遠端觀察，不敢輕易靠近建築物，頻喊「撤！撤！撤！」