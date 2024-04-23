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憲法法庭今辯論！台灣37死囚釋憲求生　蕭新財：刑法充滿報仇污點

▲本月23日，憲法法庭開庭審理「死刑違憲言詞辯論」，目前台灣共有37名定讞的死囚，集體向司法院憲法法庭聲請釋憲。（圖／翻攝憲法法庭官網）
▲本月23日，憲法法庭開庭審理「死刑違憲言詞辯論」，目前台灣共有37名定讞的死囚，集體向司法院憲法法庭聲請釋憲。（圖／翻攝憲法法庭官網）

記者林盈君／綜合報導

本月23日，憲法法庭開庭審理「死刑違憲言詞辯論」，目前台灣共有37名定讞的死囚，集體向司法院憲法法庭聲請釋憲，屆時死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問。37名定讞的死囚中，包括羈押最久的邱和順、年紀最大的王信福等，認為死刑剝奪生命權、生命尊嚴，又違反憲法比例原則，有違憲之虞，但法務部則認為，死刑合乎《兩公約》精神，並未違憲。

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事實上，原本有38名死囚聲請釋憲，但去年10月間，死囚黃富康心因性休克送醫不治。黃富康魚2009年間，因失業、欠債後迷信日本漫畫《銃夢》，認為「殺人可改運」，涉嫌上網假裝租屋，以鐵鎚、刀刃殺害北市士林區簡姓房東。

1987年間，新竹發生男童陸正綁架案，家屬遭勒贖交付贖金後，陸正仍遭殘忍殺害棄屍，警方循線逮捕主嫌邱和順等人，邱原本坦承犯行，之後卻翻供指遭刑求才認罪，多年來歷經11次更審均判處死刑，迄今已服刑36年未伏法，也是全台關最久的死刑犯。由於陸正至今仍未尋獲遺體，人權團體多次為邱和順聲請釋憲、再審，邱和順也主張自己當年遭刑求，憲法保障的正當法律程序有所缺欠。

2000年間攜，蕭新財攜帶槍械打算與某角頭火拼，卻到警方攔車臨檢，蕭新財涉嫌持散彈槍殺害員警，另一名員警也被打成重傷，案件於2005年判死刑定讞，蕭新財在這次的釋憲聲請理由中指出：「只要死刑還存在著，那麼整個刑法就都散發著血腥的氣味；整個刑法就都帶著有陰森恐怖的印記；整個刑法都充滿著報仇雪恨之污點。」

此次死刑釋憲案言詞辯論，將研討死刑是否違憲，以及干預其他憲法上權利？如果認為違憲，又有何取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施等。而經言詞辯論的案件，應於辯論終結後3個月內宣示，因此，憲法法庭最快將於今年7月下旬，對死刑釋憲案做出判決。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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