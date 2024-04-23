憲法法庭今辯論！台灣37死囚釋憲求生　蕭新財：刑法充滿報仇污點

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1987年間，新竹發生男童陸正綁架案，家屬遭勒贖交付贖金後，陸正仍遭殘忍殺害棄屍，警方循線逮捕主嫌邱和順等人，邱原本坦承犯行，之後卻翻供指遭刑求才認罪，多年來歷經11次更審均判處死刑，迄今已服刑36年未伏法，也是全台關最久的死刑犯。由於陸正至今仍未尋獲遺體，人權團體多次為邱和順聲請釋憲、再審，邱和順也主張自己當年遭刑求，憲法保障的正當法律程序有所缺欠。
2000年間攜，蕭新財攜帶槍械打算與某角頭火拼，卻到警方攔車臨檢，蕭新財涉嫌持散彈槍殺害員警，另一名員警也被打成重傷，案件於2005年判死刑定讞，蕭新財在這次的釋憲聲請理由中指出：「只要死刑還存在著，那麼整個刑法就都散發著血腥的氣味；整個刑法就都帶著有陰森恐怖的印記；整個刑法都充滿著報仇雪恨之污點。」
此次死刑釋憲案言詞辯論，將研討死刑是否違憲，以及干預其他憲法上權利？如果認為違憲，又有何取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施等。而經言詞辯論的案件，應於辯論終結後3個月內宣示，因此，憲法法庭最快將於今年7月下旬，對死刑釋憲案做出判決。
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