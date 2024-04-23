利空出盡？美股4大指數止跌！台股開盤漲278點、台積電漲15元

美國股市昨（22）日全數走高，激勵台北股市今（23）日同步走高，開盤上漲153.16點，來到19564.38點，隨後漲點擴大到278.4點，來到19689.62，預估成交量為4100億元。台積電上漲15元，來到737元。
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權值股全數上漲，台積電開盤上漲15元，來到737元；鴻海上漲2.5元，來到145.5元；聯發科上漲19元，來到985元。
今日領漲類股除了電子權值股外，非電族群也有表現。
由於昨日到今日凌晨，全台已有數十起地震及餘震，花蓮也再有兩棟大樓傾倒，因此營建股再度受到題材激勵上攻，京城上漲逾6%，聯上發上漲逾4%，大將、新美齊、太設、根基、工信上漲逾3%。
此外，全台水庫蓄水利再拉警報，水資源概念股也向上攻擊，山林水上漲逾6%，力麒、千附上漲逾5%，華懋、中宇也有3%-4%漲幅。
由於中東局勢緩和，投資人靜待科技廠財報以及美國關鍵通膨數據，因此美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲253.58點或0.67%，收38239.98點；那斯達克指數上漲169.29點或1.11%，收15451.31點；標普500指數上漲43.37點或0.87%，收5010.6點，結束連六跌，指數重回5000點大關；費半指數上漲75.05點或1.74%，收4381.92點。
科技股昨日引領大盤反彈，因為市場期望於超級財報週能否滿足人們對人工智慧的期望，科技五大天王全面攀高。Meta漲0.14%，蘋果上漲0.51%，Alphabet上漲1.42%，微軟漲0.46%；亞馬遜上漲1.49%。其他科技股同漲，AMD上漲1.36%，美光上漲2.20%，博通上漲1.64%，高通上漲1.62%，輝達上漲4.35%，應用材料下跌0.16%，德儀上漲2.35%。
台股ADR連袂收高。台積電ADR上漲1.61%，日月光ADR上漲1.29%，聯電ADR上漲1.08%，中華電信ADR上漲1.82%。