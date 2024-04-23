大谷翔平176轟紀念球要去哪？球迷想上網拍賣 預計售價超過500萬
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平昨（22）日敲出生涯第176轟，正式超越前紐約洋基隊日籍球星「酷斯拉」松井秀喜，成為日本球員大聯盟史上最多開轟第一人，大谷不但睽違8場才開轟，這發全壘打也很有意義，因為代表他正式超越這些偉大的「學長」，不過撿到大谷紀念球的是一位48歲菜鳥球迷Jason Patino，他不願跟道奇球團協商歸還，主要原因是道奇球團只想拿簽名球跟他交換，他預計想要拿上網「競標」，可能售價超過1500萬日幣以上（約500萬台幣）。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平這顆全壘打轟到右外野，坐在右外野看台上的48歲加州男子Jason Patino第一次進場就撿到球，他說：「這是我第一次現場看棒球比賽，我來是因為我的家人喜歡道奇隊。」
大谷紀念球上面是特殊刻印，寫著「E6」，並且在大谷要上場前，道奇隊還刻意換球，希望讓他的這一轟更有意義。
道奇隊只願意用大谷簽名球交換，但Jason Patino不同意，他說：「球現在在我這，我不會用其他東西交換，我知道這顆球的重要性跟價值，現在紀錄已經達成，也需要鑑價，應該要賣給適合的人。」
Jason Patino當下之意，當然是不願意給道奇球團，但因為大谷的轉隊首轟，已經引發話題，道奇隊當時傳出，可能不願意讓大谷跟球迷見面等，最後大谷也送出簽名球棒等相關物品交換。
不過大谷在大聯盟開轟的話題，還有超越松井秀喜的紀錄等，若要是上網拍賣，絕對超過1500萬日幣以上，尤其日本球迷可能會瘋狂競標，到底價值如何？令人期待。
《NOWnews今日新聞》記者實際調查大谷翔平一顆簽名球價值，光是WBC紀念球，就高達10萬，大谷翔平球員卡可破100萬以上，更別說這顆球又是紀念性高的破紀錄全壘打球，預計上看500萬不是夢。
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