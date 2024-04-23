高雄婦藏屍5月！百歲榮民父成白骨裝垃圾袋 檢警懷疑動機不單純
高雄市一名婦人，與百歲榮民父親同住，未料去年11月間，婦人拒絕防疫人員進屋噴灑防治登革熱藥物，甚至被開罰高達6萬元也不理會，直到區公所與檢警介入調查，才揭穿婦人編造父親未過世謊言，佯稱他去中國旅遊、住安養院、死在大陸等，本月22日，檢警強行搜索婦人住處，驚見老翁已成白骨，由於其領有月退俸，檢警懷疑女兒藏屍動機不單純，將相驗後釐清死因，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據 《聯合新聞網》報導，榮民身分的老翁領有月退俸，是退輔會列冊的關懷對象，先前退輔會人員嘗試訪視老翁家，均被老翁女兒以父親在睡覺為由擋下，之後因婦人拒絕防疫人員進屋噴灑登革熱藥劑，區公所與檢警查訪附近鄰居，得知老翁已多月未外出，察覺案情不單純。
而警方詢問婦人關於老翁去向，婦人稱「在養老院」，之後又改口說被哥哥帶去大陸探親，但均未查獲老翁在安養機構或出境紀錄，且老翁兒子已過世將近50年，說詞明顯有漏洞。警方3度上門後，婦人改口稱父親已於大陸過世，卻拿不出死亡證明，直到檢警強行進屋搜索，才發現老翁已成白骨，被裝在一只黑色垃圾袋內。
因婦人藏屍至少5個月的時間，期間仍照領取父親的月退俸，檢警懷疑婦人動機不單純，加上婦人精神狀況不穩，先將其強制送醫治療，後續將釐清老翁死因，案情還有待進一步調查。
※【NOWnews 今日新聞
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