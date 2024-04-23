花蓮15小時「地震180次」！氣象署：餘震位置轉移 恐花1年才趨緩
0403花蓮7.2強震今（23）日來到第20天，目前餘震已達1111起，尤其昨（22）日傍晚開始，花蓮地區又開始一波連續餘震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨天傍晚到今天上午，大約15小時的時間，就發生了180起地震，且餘震位置相較於主震前期，有往南、往陸地轉移的情況，提醒民眾，未來仍會有規模4或5以上地震零星出現，務必做好防震準備。
記者張志浩／綜合報導
據氣象署地震測報中心資料，昨傍晚5點08分起至今天上午8點04分，花蓮地區共發生180起地震，規模6至7地震2起，5至6有21起，4至5有72起，3至4則有85起，統計「顯著有感地震」88起，「小區域有感地震」92起。
吳健富說明，過去15小時，最主要的大型餘震，發生在今天凌晨2點06分的規模6.0，以及2點32分規模6.3地震，也是在0403主震發生兩小時內出現規模6以上餘震後，再次出現6以上地震。而以昨日和今日凌晨的地震位置判斷，都是0403的餘震，排除是新的地震序列。
吳健富強調，昨天開始，7.2主震央南側開此密集釋放能量，並且以較大的地震去做應力調整，總體而言，就是主震央北端能量釋放後，換地震比較少的南邊釋放，未來調整均勻後就會趨於穩定，至於是否有特殊地質讓主震央南邊地震較密集，有待研究探討。
針對後續餘震活動，吳健富表示，大型地震不會短時間透過餘震釋放完，按照921地震經驗，半年到一年都可能發生餘震，但後面餘震會慢慢縮小，但仍會有較大餘震；呼籲民眾但民眾千萬不要聽信網路相關謠言，預測有更大地震發生，地震目前真的沒辦法預測，與其擔心受怕，不如做好防震準備。