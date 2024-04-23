花蓮震整晚！台8線「多處落石」 天祥至太魯閣上午封閉
繼4月3日花蓮強震後，昨（22）日、今（23）日餘震不斷，花蓮地區宣布停班停課。公路局表示，天祥至太魯閣沿線路面多處落石、岩屑崩滑，台8線天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)今日08~09時暫停開放通行，並視後續狀況決定中午12:00~13:00及下午16:00~17:00是否放行。
記者許若茵／台北報導
0403花蓮強烈地震後再經4/22、4/23花蓮連續地震，台8線山區峽谷地形安全風險增加，公路局指出，經朝巡結果天祥至太魯閣沿線路面多處落石、岩屑崩滑，另行政院人事行政總處已公布花蓮縣秀林鄉富世村的天祥及布洛灣今日停止上班上課，考量用路人車安全，台8線天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)今日08~09時暫停開放通行，並視後續狀況決定中午12:00~13:00及下午16:00~17:00是否放行。
公路局呼籲，，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。