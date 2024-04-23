Draymond Green揭湖人「底牌」！對Jokic已無辦法　Ham不應該藏招

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「我不知道Ham還有什麼調整的方法，可能最大的調整可能就是讓AD去防Jokic。」Green說湖人隊在首戰實際上是有機會贏的，而且他們應該盡其所能地拿下G1，以重建對金塊的信心，不應該有所「藏招」，所以他不認同Ham說：「在第一場比賽中沒有投入全部」的說法，他認為系列賽首戰對湖人來說太重要了，應該要傾其所有去拿下。
Green還認為湖人在調度上有些顛倒了，應該先讓Davis去守Jokic，然後比賽中再把他換到Aaron Gordon身上，看金塊怎麼去調整。湖人最終輸球，吞下例行賽加季後賽對金塊的9連敗，這將使第2戰變得更加困難。Green：「我知道他們必須做出調整，但我覺得他們能做到的最後調整就是讓AD去守Gordon，他們已經這樣做了，但沒有奏效。」
湖人的問題和去年西區決賽有些類似，Jokic和Jamal Murray給予他們太大壓力，當對方射手找到手感，攻防轉換一推，分數就被拉開了。而在陣容上，球隊先發後場太過矮小、瘦弱，造成防守上的問題，D'Angelo Russell又在季後賽的強度下失常，讓球隊缺少火力。
Green表示在G1的比賽中，LeBron James和Anthony Davis都已經盡力，如果還拿不下來，那湖人隊「就有大麻煩了」。他點出湖人現在必須寄望Austin Reaves和Russell要能站出來。
「Russell要站出來得分，他需要再次化身成為那個交易截止日期前的他。他那時狀態火熱幫助湖人贏了許多比賽，G1他熄火了，所以湖人輸了。 我們知道James的能力，但你不能指望職業生涯沒剩幾年的他每一場都爆發。」Green如此總結道，「如果Russell能打出好表現，湖人還有機會。 如果他仍然低迷，湖人就無法贏得金塊。 」
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