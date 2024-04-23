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Draymond Green揭湖人「底牌」！對Jokic已無辦法　Ham不應該藏招

▲金州勇士前鋒Draymond Green坦言湖人已經沒招了，湖人系列賽可以做的最大調整就是讓明星大前鋒Anthony Davis都去守Aaron Gordon，但沒奏效。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Draymond Green坦言湖人已經沒招了，湖人系列賽可以做的最大調整就是讓明星大前鋒Anthony Davis都去守Aaron Gordon，但沒奏效。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人在首輪季後賽G1不敵丹佛金塊，今（23）日則要進行G2的對決，上一場賽後湖人主帥Darvin Ham表示自己還有限制Nikola Jokic的方法，不過對此金州勇士前鋒Draymond Green坦言湖人已經沒招了，湖人系列賽可以做的最大調整就是讓明星大前鋒Anthony Davis去守Aaron Gordon，而他們已經在第一戰用了，但沒有奏效，因此他對於湖人隊的前景感到悲觀。

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上一場比賽Jokic全場23投15中，攻下32分12籃板7助攻，湖人用八村壘防守他、AD在後協防的方式，效果並不如去年西區決賽那樣好。Ham賽後說球隊還有其他防守Jokic的方式可以調整，但Green不這麼認為。

「我不知道Ham還有什麼調整的方法，可能最大的調整可能就是讓AD去防Jokic。」Green說湖人隊在首戰實際上是有機會贏的，而且他們應該盡其所能地拿下G1，以重建對金塊的信心，不應該有所「藏招」，所以他不認同Ham說：「在第一場比賽中沒有投入全部」的說法，他認為系列賽首戰對湖人來說太重要了，應該要傾其所有去拿下。

▲金塊季後賽首輪有可能提前碰上湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲讓明星大前鋒Anthony Davis整場都去守Nikola Jokic，可能就是湖人剩下的調整方式？（圖／美聯社／達志影像）
Green還認為湖人在調度上有些顛倒了，應該先讓Davis去守Jokic，然後比賽中再把他換到Aaron Gordon身上，看金塊怎麼去調整。湖人最終輸球，吞下例行賽加季後賽對金塊的9連敗，這將使第2戰變得更加困難。Green：「我知道他們必須做出調整，但我覺得他們能做到的最後調整就是讓AD去守Gordon，他們已經這樣做了，但沒有奏效。

湖人的問題和去年西區決賽有些類似，Jokic和Jamal Murray給予他們太大壓力，當對方射手找到手感，攻防轉換一推，分數就被拉開了。而在陣容上，球隊先發後場太過矮小、瘦弱，造成防守上的問題，D'Angelo Russell又在季後賽的強度下失常，讓球隊缺少火力。

Green表示在G1的比賽中，LeBron James和Anthony Davis都已經盡力，如果還拿不下來，那湖人隊「就有大麻煩了」。他點出湖人現在必須寄望Austin Reaves和Russell要能站出來。

「Russell要站出來得分，他需要再次化身成為那個交易截止日期前的他。他那時狀態火熱幫助湖人贏了許多比賽，G1他熄火了，所以湖人輸了。 我們知道James的能力，但你不能指望職業生涯沒剩幾年的他每一場都爆發。」Green如此總結道，「如果Russell能打出好表現，湖人還有機會。 如果他仍然低迷，湖人就無法贏得金塊。 」

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