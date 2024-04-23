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晚上震不停！花蓮震災捐款累計12.8億　防災包必備6大配備一次看

▲近期地震不斷，民眾務必平時就準備好防災包，以備不時之需。（示意圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
▲近期地震不斷，民眾務必平時就準備好防災包，以備不時之需。（示意圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）

記者林志怡／台北報導

花蓮0403地震過後約半個月，22日再度頻繁發生有感地震，最大的一次芮氏規模更達到6.3，再度造成鐵路、公路部分中斷。賑災基金會表示，自0403震後、專案募款帳戶至4月23日08:00，計募得約12.8億元，總捐贈筆數17.3萬筆，也提醒民眾務必準備防災用品包，備妥水、乾糧等6項物品。

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賑災基金會指出，賑災基金會專案募款帳戶至4月23日08:00募得約12.8億元，總捐贈筆數17.3萬筆。日韓兩國對台灣分別捐款100萬、50萬美元，以22日匯率計算，合計約為新台幣4553萬元。

此外，自22日起地震不斷、23日凌晨的多起地震更直接搖醒不少民眾，許多人因此感到不安。賑災基金會提醒，地震發生時務必遵循避難三原則：「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」 ，趴下低姿勢進入桌下，一手握住桌腳、一手護住頭頸，避免受到掉落物砸傷。

賑災基金會也建議，未來恐怕還會發生其他餘震，請民眾務必準備防災用品，包括水、存糧、電池（充電器）、證件影本、常備藥及急救用品，裝在背包或提袋，放置於門口顯眼處以備不時之需。

4月23日（晨間）募款進度摘要

截至4月23日08:00，收到愛心款項合計＄1,280,325,705元，總捐贈筆數為172,828筆。分項如下：

臺灣土地銀行帳戶：$ 1,078,205,686

挖貝集資平台專案：$ 56,104,739

LINE Pay愛心捐款：$ 116,402,700

四大超商（4/22 07:00更新）：$ 29,612,580

合計$1,280,325,705

附註：4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，惟因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入，實際捐款金額以本會依公益勸募條例規定之公開徵信為準。

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