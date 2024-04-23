花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

今天就衝！7-11寄杯美式、青梅冰茶買1送1　全家特濃摩卡15元快搶

▲7-11隱藏優惠有寄杯美式、青梅冰茶買1送1；全家本週優惠趣別忘記搶韋恩特濃摩卡買1送1，平均單瓶只要15元開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11隱藏優惠有寄杯美式、青梅冰茶買1送1；全家本週優惠趣別忘記搶韋恩特濃摩卡買1送1，平均單瓶只要15元開喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

變天下雨了！今（23）日至週日（4/28）鋒面襲台，各地都有降雨機率，上班先來杯咖啡提神不憂鬱，其中7-11隱藏優惠有寄杯冰蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1；全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元，優惠券數量有限搶完為止，也別忘了年底前免費租借環保杯可享拿鐵半價優惠！

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🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）點此購買
◾To b. 經典冰可可買2送1，6.7折（原價99元、特價66元）點此購買
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）點此購買
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買

▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏優惠，包括美式、青梅冰茶買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏優惠，包括冰蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1。（圖／翻攝自APP）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣領券｜4月22日至4月28日（數量有限搶完為止）
◾奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，原價59元、特價30元
◾韋恩咖啡特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元

▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元。（圖／翻攝自APP）
▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜即起至12月31日，免費借用循環杯
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾靜岡抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）

📍APP｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）

🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月22日至4月30日
◾大杯冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾精品冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價110元、特價77元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾冰燕麥奶茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）

▲7-11線上寄杯將開跑「世界地球日」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯將開跑「世界地球日」優惠。（圖／業者提供）

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