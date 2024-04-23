最新政黨支持度曝光！藍白2黨拉近　綠營擴大領先與「這人」有關

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游盈隆指出，最新民意顯示，20歲以上的台灣人裡，有3成3人支持民進黨，有1成9人支持國民黨，也有1成9人支持民眾黨，僅3%支持時代力量，剩下2成6人為中性選民；民進黨領先國民黨 13.7 個百分點，國民黨只領先民眾黨0.6個百分點。
游盈隆續指，與上月相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化，民進黨略升1.5個百分點，國民黨下滑2.7個百分點，民眾黨下滑0.6個百分點，時代力量略升0.7個百分點，達到3%，中性選民上升2個百分點。整體而言，仍維持三分天下的政黨競爭結構，但民進黨持續擴大領先差距，這應和520新總統就職效應有關。；而在2024大選結束後的3個月，3個主要政黨支持度其實是有變化的。民進黨上升2.4個百分點，國民黨下滑6個百分點，民眾黨同時下滑3.9個百分點，各政黨的後續發展，也值得觀察。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2024年4月15至17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話占70%，手機占30%。有效樣本1084人，市話755人，手機329人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。