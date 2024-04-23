郭智輝恐成「最短命」首長？郭正亮預言：綠內亂連蘇貞昌都壓不住
準總統賴清德即將在520上任，新內閣人事陸續出爐，今（23）將公布第五波名單。前立委郭正亮表示，新面孔的在位時間長短，取決於2個層面，一個是無法解決國家問題被罵下台、另一個則是遇上民進黨內亂，郭正亮更預言，準經濟部長郭智輝將面臨綠營反核的神主牌，可能會壓不住黨內亂七八糟的意見。「連蘇貞昌都壓不住民進黨內亂，郭智輝怎麼可能壓得住？」
記者陳宜加／台北報導
郭正亮日前在《中天新聞》政論節目表示，未上任前都無法知道他們有幾兩重，像是接掌數發部長的黃彥男，過去在中研院專門研究資安，屬於資安團隊的主任，對資安跟AI都很熟，但接任數發部長就必須弄出打詐的方法，需要聯絡刑事警察局、金管會等很多部會。
郭正亮指出，現在許多名人的名義都被盜用，被詐騙集團拿去吸引民眾購買股票，就算向臉書投訴都沒有用，因為臉書在台灣才不會管這些。如果黃彥男不能用政府的角度跟臉書反應，大家就會覺得他跟唐鳳沒什麼差別。
至於新內閣人事能撐多久？郭正亮指出，有可多可能性，不會做很久的人，除了可能因為無法解決問題，被罵下台。另外，也有可能是遇到內鬥，像郭智輝當經濟部長可能遇到「反核神主牌」。
郭正亮說，除非賴清德力挺郭智輝，民進黨內的聲音就會變小，但大家也會認為賴清德拋棄了「反核、台獨黨綱」兩張民進黨神主牌，所以郭智輝就有可能遇到民進黨內鬥，導致他撐不住下台。目前民進黨在國會不過半，能預期到國民黨跟民眾黨都會有質疑，但如果連民進黨都對郭智輝有亂七八糟的意見，就有可能做不下去。「連蘇貞昌都壓不住民進黨內亂，郭智輝怎麼可能壓得住？」