臺灣創新科技國際發光　勇奪九座愛迪生獎列全球第三

經濟部22日宣布，今年臺灣創新研發成果，共計拿下9座2024愛迪生獎（Edison Awards）殊榮，名列全球第3。臺灣在全球近400多項技術／產品激烈競爭中，共有4個機構／企業、9項技術獲獎，其中，由經濟部支持的工研院、金屬中心、紡織所有8項創新技術，榮獲2金、4銀、2銅，創下經濟部史上單一年度拿下最多愛迪生獎的佳績。
記者陳美嘉／高雄報導
愛迪生獎（Edison Awards）素有「創新界奧斯卡獎」美譽，其宗旨主要在鼓勵對世界造成實際的影響與改變的創新研發，是國際上極具指標性的創新獎項。今年獲得2座金牌獎的技術分別是降眼壓成效優於國際領先大廠將近3倍的創新雙標靶青光眼藥物、以及可記錄肌肉復健數據與刺激肌肉之健康照護電子布料，皆為目前全球最關鍵的科技發展方向。
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，今年愛迪生獎獲獎技術橫跨生醫、紡織、顯示器、機械、金屬加工等領域，展現臺灣多元化技術發展的亮眼成果，其中，難能可貴的是在生醫技術方面，斬獲1金1銀肯定，且皆已全數投入臨床驗證，為全球生醫產業貢獻一己之力；此外，紡織領域的健康照護電子布料也同樣獲得金獎殊榮，展現臺灣紡織產業升級轉型的具體成果。
金屬中心以3項技術獲得愛迪生獎1銀2銅，銀牌獎「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」，主要解決沃斯田鐵系不銹鋼材料強度不足、耐蝕性劣化與量產性不足的問題，可以讓這項業界廣泛運用的鋼材，發展成高附加價值產品。目前已協助帆宣、萬潤、大甲永和、慶達、芳成進行產品開發；銅牌獎為「微型複雜管內鍍膜系統技術」以及「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」。