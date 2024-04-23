蔣萬安稱3大案「沒什麼不敢查」！柯文哲嗆轉移焦點：要查台智光
北市議員日前要求台北市長蔣萬安將台智光、京華城、北士科等列為市府「新三大案」，並送廉政委員會調查。蔣萬安表示，監察院已針對當時柯文哲成立的廉政委員會運作提出糾正，目前這三案改送政風調查。民眾黨北市議員黃瀞瑩昨日在臉書表示，經她跟政風處長確認，政風兩度說台智光案沒有要啟動行政調查，質疑「現在是市長說一套、政風處做一套嗎？」對此，民眾黨主席柯文哲今（23)日表示，要查的是台智光案，不要轉移焦點。
記者呂炯昌／台北報導
黃瀞瑩表示，她在4月10日、4月12日的專案報告曾兩次公開提醒蔣市府，要求政風處針對台智光案進行「行政調查」，誰包庇、誰有錯、誰指示？通通查清楚，好好還給市民一個乾淨的真相。結果，政風處長林炤宏4月19日上午親口對她說：「沒有要啟動行政調查！」理由是「檢調已經在偵辦」。甚至，我一直等到了4/22下午，政風處再次表示：「要有一個明確的標的才能查。」
黃瀞瑩表示，諷刺的是，蔣萬安一大早接受媒體訪問時，還正氣凜然說：「三大案沒有什麼不敢查的。」現在是市長說一套、政風處做一套嗎？「我只知道以前有類普篩、類清零；現在有類調查、類查弊。」
柯文哲今日上午出席立院黨團晨會，會後被問到黃瀞瑩質疑北市府「類查弊」，柯文哲聽到後先是大笑後說，要查的是台智光，人（北市議員陳重文）都被收押，不查那個，不要轉移焦點。