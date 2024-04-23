爆死刑辯論「廢死之友」過半！王鴻薇轟司法院：誰為受害者說話？

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王鴻薇直言，這份名單簡直可笑至極，裡面滿滿的都是廢死團體佔據，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，這其中還有5位強調不需要思考配套也不可以用無期徒刑不可假釋來替代死刑，這樣的意見比例與意見內容完全悖離現實人民想法，實在讓人難以接受。她也列舉法庭之友意見書，台灣廢除死刑推動聯盟表示：「死刑制度不可能有正當的目的」；財團法人民間司法改革基金會：「反對死刑，同時反對用終身監禁不可假釋代替死刑」；徐育安、陳弘儒教授：「反對死刑，認為「毫無假釋機會的無期徒刑有違人性尊嚴之虞。」
王鴻薇表示，其他類似的言論還有很多，這樣的想法與冷血的言論，完全背離常人可以接受的範疇，而這其中唯一明確反廢死的法庭之友，還是國民黨立法委員翁曉玲1人，「我就問這是這是哪門子的法庭之友？這簡直是廢死之友！」死刑憲法辯論是全國人民關注的議題，本來就要凝聚相當共識，但司法院卻一再迴避正面面對民意，只會耍這樣的小手段逃避社會，連法庭之友意見書的都要關在象牙塔一意孤行，漠視人民的聲音，司法權顯然心證已成，根本不演了，也失去應有的公正性，而這樣的憲法法庭組成，更是相當令人失望。
王鴻薇質疑，當憲法法庭幫加害者說話的人超過半數以上，請問又有誰來為受害者的人權說話？呼籲司法院懸崖勒馬，不要讓這些法庭廢死之友，成為全民之敵，更不要把自我滿足的理想，建立在受害者的生命與痛苦之上。