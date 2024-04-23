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爆死刑辯論「廢死之友」過半！王鴻薇轟司法院：誰為受害者說話？

▲國民黨立委王鴻薇表示，憲法法庭的「法庭之友」制度，名單裡滿滿的都是廢死團體佔據。（圖／資料照片）
▲國民黨立委王鴻薇表示，憲法法庭的「法庭之友」制度，名單裡滿滿的都是廢死團體佔據。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

死刑憲法辯論今（23）日登場，大法官7月將作死刑是否違憲的宣告。國民黨立委王鴻薇今在臉書痛批，憲法法庭的「法庭之友」制度，名單裡滿滿的都是廢死團體佔據，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，簡直是「廢死之友」，當憲法法庭幫加害者說話的人超過半數以上，請問又有誰來為受害者的人權說話？

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王鴻薇指出，「法庭之友是當事人以外的人民、機關或團體，即使只是情感上關注案件，也可以向憲法法庭聲請，經過同意後，主動提出專業意見或資料，供憲法法庭審判時參考。」而法庭之友的鑑定單位，就是陳菊的監察院國家人權委員會。

王鴻薇直言，這份名單簡直可笑至極，裡面滿滿的都是廢死團體佔據，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，這其中還有5位強調不需要思考配套也不可以用無期徒刑不可假釋來替代死刑，這樣的意見比例與意見內容完全悖離現實人民想法，實在讓人難以接受。她也列舉法庭之友意見書，台灣廢除死刑推動聯盟表示：「死刑制度不可能有正當的目的」；財團法人民間司法改革基金會：「反對死刑，同時反對用終身監禁不可假釋代替死刑」；徐育安、陳弘儒教授：「反對死刑，認為「毫無假釋機會的無期徒刑有違人性尊嚴之虞。」

王鴻薇表示，其他類似的言論還有很多，這樣的想法與冷血的言論，完全背離常人可以接受的範疇，而這其中唯一明確反廢死的法庭之友，還是國民黨立法委員翁曉玲1人，「我就問這是這是哪門子的法庭之友？這簡直是廢死之友！」死刑憲法辯論是全國人民關注的議題，本來就要凝聚相當共識，但司法院卻一再迴避正面面對民意，只會耍這樣的小手段逃避社會，連法庭之友意見書的都要關在象牙塔一意孤行，漠視人民的聲音，司法權顯然心證已成，根本不演了，也失去應有的公正性，而這樣的憲法法庭組成，更是相當令人失望。

王鴻薇質疑，當憲法法庭幫加害者說話的人超過半數以上，請問又有誰來為受害者的人權說話？呼籲司法院懸崖勒馬，不要讓這些法庭廢死之友，成為全民之敵，更不要把自我滿足的理想，建立在受害者的生命與痛苦之上。

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