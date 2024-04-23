花蓮震不停！王國材：蘇花公路6處邊坡要加強　拚年底完工

繼4月3日花蓮強震後，昨（22）日、今（23）日餘震不斷。交通部長王國材今表示，蘇花公路有6處邊坡要加強，預計年底會做好。 我是廣告 請繼續往下閱讀 王國材說明，昨天因為豪雨加上於震，造成台9線部分路段邊坡土石滑落、公路中斷，另公路土石流流到鐵路，鐵路和仁以南中斷，經過公路局、台鐵公司搶修，公路昨下午6點半已經打通，台鐵今凌晨3點打通，線在花東鐵公路都能通了。根據統計，昨下午5時至上午8時，總共發生184個餘震，6到7級的有2個，5到6級的有21個，王國材指出，氣象數也特別注意到，這次餘震比較大，正在了解特別的原因中。王國材提到，行政院針對花蓮有重建方案，交通部部分首先是對鐵公路邊坡補強、30億觀光振興補助，預計等鐵公路重建等先做好，再做觀光建設。王國材進一步指出，4月3日地震後，蘇花公路有6處邊坡要加強，包含下清水橋，預計年底會做好。 更多「0403花蓮大地震」相關新聞。花蓮震整晚！台8線「多處落石」 天祥至太魯閣上午封閉台鐵漏夜搶修！和仁=崇德恢復「雙向通車」 花蓮15小時「地震180次」！氣象署：餘震位置轉移 恐花1年才趨緩花蓮狂搖整夜「第3棟樓塌陷」！白色建築物1樓消失 外牆滿是裂痕