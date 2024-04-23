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5月報稅季要來了！手頭緊怎麼辦　專家教戰2方式減輕壓力

▲即將進入報稅季，想減輕資金壓力的人，專家建議，除刷卡繳稅之外，也可善用銀行推出的繳稅信貸方案，提供較優利率、免手續費、開辦費等，減輕繳稅負擔。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲即將進入報稅季，想減輕資金壓力的人，專家建議，除刷卡繳稅之外，也可善用銀行推出的繳稅信貸方案，提供較優利率、免手續費、開辦費等，減輕繳稅負擔。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

隨著5月報稅季即將到來，對於手頭緊的人該怎麼減輕資金壓力？專家建議，除可刷卡繳稅，有的銀行還提供分期0利率，只是提供期數較短，若因收入變動或其他原因，導致短期無法及時還款，銀行趁稅季推出信貸方案也是一項選擇，會提供較優的利率、免手續費、開辦費等，也可減輕繳稅負擔。

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今（2024）年金融貸款需求高漲，根據聯徵中心個人貸款數據1月統計，個人貸款新增15萬2950人，年增47.59%，新增個人信貸總額達744.62億元，亦較去年12月高出7.37個百分點。隨著5月綜所稅將至，短期資金需求高漲，可預期稅季將迎來一波貸款高峰。

金融比較平台Money101行銷副理張書敏指出，綜合所得稅除可以刷卡繳稅，有的銀行還提供分期0利率，只是提供的期數通過比較短，而且僅延後支付仍得繳還，加上未於指定時間內繳清稅款，每超過3天需加徵滯納稅額1%滯納金，若因收入變動或其他原因導致無法及時支付稅款，也可善用貸款短時間內提供所需資金，幫助避免逾期罰款。

因此，除了刷卡分期外，她建議，銀行趁稅季祭出的信貸方案也是一項選擇，像是推出較優的利率、免手續費、開辦費等，幫助需求者減輕負擔。

以滙豐銀行推出的稅季減壓專案來說，超低首期利率0.01%，第2期最低貸款利率2.54%起，限定通路申辦享開辦費0元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券6000元二擇一，核貸後最快1小時撥款。

玉山銀行稅月優貸，祭出首期利率0.15%起，手續費最低688元起，指定通路申辦符合條件享momo幣回饋500點，再抽刷卡金最高 8888元。

凱基銀行一段式低利率專案，最低貸款利率1.98%起，指定通路申辦享最低開辦費0元；永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費0元起、首期固定利率0.01%，指定通路申辦符合條件再享宜睿2000元即享券。

王道銀行信貸優惠專案，一段式利率2.1%起機動計息，指定通路申辦享手續費0元起，適合小額資金需求者24小時申貸，資金彈性運用。樂天國際銀行樂天貸，在報稅季提供一段式利率1.97%起，原價6000元的開辦費限定活動減免至666元，以減輕民眾繳稅季的資金負擔。

中信銀Online貸祭出首期年利率0.01%，以貸款金額30萬元試算，第2期起年利率2.9%起，開辦費3000元起、貸款84期為例，最低每月還款額約3573元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。

台北富邦銀行通路限定專案，提供首期年利率0.01%，第2期起年利率2.58%起，優惠免手續費，以貸款金額10萬元試算、36期還款期為例，最低每月還款額約2778元，提供急需小額資金參考。

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