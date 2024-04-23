Aaron Boone首局就遭驅逐出場！法官打擊又熄火 洋基0：2運動家
MLB美國職棒大聯盟今（23）日紐約洋基主場迎戰奧克蘭運動家，本場比賽首局球迷怒噴主審，導致紐約洋基總教練Aaron Boone在比賽開始僅投出5球後，就遭到主審驅逐出場，而洋基打線也遭到運動家封鎖，而運動家在9局上半靠著Zack Gelof的致勝2分砲，幫助運動家以2:0擊敗洋基，而洋基「雙砲」Juan Soto和「法官」Aaron Judge在此戰都是4支0吞2K，Aaron Judge的打擊率賽後打擊率來到1成74，近15個打席吞下9K。
記者吳政紘/綜合報導
洋基今天派出Carlos Rodon先發，在面對運動家第1棒Esteury Ruiz時投出觸身球，Aaron Boone向主審反應打者有揮棒，在下一名打者上場前，洋基球迷怒噴主審Hunter Wendelstedt，沒想到他一轉頭就將Boone驅逐出場。
本場比賽雙方形成投手戰，Carlos Rodon繳出7局無失分4K僅被敲出1支安打，運動家先發投手JP Sears繳出6局無失分7K，雙方鏖戰至9局上半，Zack Gelof從洋基牛棚投手Victor González中擊出反方向3分全壘打，幫助運動家取得2:0領先，隨後9局下半運動家終結者Mason Miller成功關門，終場就以2:0擊敗洋基。
本場洋基打線可以說是大熄火，全隊僅敲出3支安打，Juan Soto和Aaron Judge在此戰都是4支0吞2K，Aaron Judge的打擊率賽後打擊率來到1成74，近15個打席吞下9K。
而賽後Aaron Boone談到被驅逐出場，他說：「當下我跟主審說不是我說的，是看台上的球迷，主審回我說我不管是誰說的，你給我出去。」而主審Hunter Wendelstedt賽後也表示，不管是誰說的，這件事就是Aaron Boone要負責，不想趕球員是因為球員要比賽。
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