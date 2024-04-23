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NBA季後賽／Mitchell半場砍19分！騎士96：86退魔術 系列賽二連勝

▲騎士一哥Donovan Mitchell今(23)日比賽半場就砍下19分7籃板，幫助騎士以96:86再度擊敗魔術隊，系列賽取得2:0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士一哥Donovan Mitchell今(23)日比賽半場就砍下19分7籃板，幫助騎士以96:86再度擊敗魔術隊，系列賽取得2:0領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA首輪系列賽今（23）日，克里夫蘭騎士在主場續戰奧蘭多魔術，騎士一哥Donovan Mitchell此戰再度跳了出來，攻下全場最高23分，其餘三名先發球員得分也上雙，率領騎士終場以96:86擊敗魔術隊，再度守護主場成功，系列賽率先取得2:0領先。

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本場比賽上半場騎士一哥Donovan Mitchell持續在場上殺進殺出，打得魔術毫無招架之力，半場打完已累計13投7中，砍下19分7籃板；魔術方面則是僅僅靠著Franz Wagner一人苦撐，半場11投5中攻下17分，上半場結束騎士以58:44領先。


雙方易籃再戰後，騎士仍舊沒有給予魔術隊太多機會，第三節開局靠著Evan Mobley有裡有外的表現，騎士持續拉開分差，三節打完騎士以80:65領先。

來到末節騎士更是靠著後衛Darius Garland連拿5分，率隊打出一波7:0攻勢，將比分差持續擴大，來到22分之差，這似乎也宣告了魔術隊本場比賽的命運，終場就以10分之差再度不敵騎士，苦吞季後賽2連敗。

此役騎士隊部分，Donovan Mitchell砍下23分已是全場最高，外帶8籃板4助攻，中鋒Jarrett Allen再度拿到「雙十」成績，貢獻16分20籃板，Evan Mobley得到17分7籃板，年輕後衛Darius Garland也有15分演出。


魔術方面狀元郎Paolo Banchero攻下21分為全隊最高，前鋒Franz Wagner貢獻18分7籃板，Gary Harris得到14分4籃板，先發中鋒Jonathan Isaac則是沒有太多發揮，僅得到3分4籃板。

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