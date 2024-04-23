全台地震狂晃！視網膜定位設花蓮「每幾分鐘搖一次」：通知沒停過
台灣從昨（22）日下午就地震不斷，今（23）日凌晨花蓮又有兩棟建築物倒塌，接連地震，全台人心惶惶，許多人都害怕到難以入睡，不少藝人、網紅也第一時間發聲。網紅視網膜就直接將手機定位設在花蓮，地震預警通知響不停，阿滴也開玩笑試圖緩解緊張氣氛。
記者吳昕蓓／綜合報導
視網膜昨晚先是在IG限時動態發布地震報告網頁，提醒網友們「接下來一週大雨，請避免前往山區」，從資料上來看，幾乎是每隔幾分鐘就會發生一次地震，頻率十分密集，他也曬出地震速報通知的螢幕截圖透露：「我把地點設在花蓮市，下午5點後通知沒停過，今天太多次了。」
視網膜認真呼籲大家，花蓮的地震不斷，從昨天下午5點開始就已經發生過數十次，且震源深度都非常淺，加上今天開始台灣各地都可能降下大雨，「大家沒事不要前往山區，可以在家中備好避難包」，避難包物品包括乾糧、水、證件影本、現金等等，「好久沒有這麼認真說這些，希望大家都平安」。
而阿滴也在threads上幽默表示：「這個地震比很多人都還持久」，緩和緊張氣氛，由於他在3日第一次發生花蓮大地震時曾發文：「有點分不清是餘震還是我單純頭暈了」，13日有感地震也透露：「地震後我都會煮一碗泡麵來吃」，因此有網友忍不住問：「你怎麼地震才會發文」，他也搞笑回應：「地震促進我思考人生」，讓不少網友笑翻。
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