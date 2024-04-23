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湖人出局不影響Darvin Ham帥位？美媒：錢的因素加上高管不願扛責

▲湖人記者Anthony Irwin認為，洛杉磯湖人不太會解雇主帥Darvin Ham，因為如此不但承認管理層之前的選擇是錯誤的，也代表他們下一季可能需要花2000萬美元（約6.2億台幣）的錢在主帥位置上。。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人記者Anthony Irwin認為，洛杉磯湖人不太會解雇主帥Darvin Ham，因為如此不但承認管理層之前的選擇是錯誤的，也代表他們下一季可能需要花2000萬美元（約6.2億台幣）的錢在主帥位置上。。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人目前在季後賽的戰局並不樂觀，面對「剋星」丹佛金塊，他們在系列賽處於0：1落後，不過湖人總教練Darvin Ham的帥位可能不會因此系列賽出局而有所變動。根據湖人記者Anthony Irwin的報導，他認為湖人不太可能提前解雇Ham，因為如此不但承認管理層之前的選擇是錯誤的，也代表他們下一季可能需要花2000萬美元（約6.2億台幣）的錢在主帥位置上。

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與我交談過的絕大多數人都認為就算是湖人隊在首輪輸掉出局，Darvin Ham在下一季還是會回來。」Anthony Irwin指出，Ham在湖人的位置還是蠻穩的，原因則是多重的，而且也不是單純籃球上的因素。

第一個原因在於湖人大部分的角色球員——Jarred Vanderbilt、Gabe Vincent、Christian Wood、Cam Reddish等人——都缺席了本賽季的一些重要比賽，這意味著Ham本季並沒有完整的陣容可使用。

除此之外，Ham去年在困境之下將湖人帶進西區決賽，也讓他得到了一些保障。而Irwin接著點出2項可能是關鍵性的因素：做出解雇Ham的決定，可能也暗示湖人總經理Rob Pelinka並沒有做好他的工作，「在僅僅2個賽季後就解僱Ham，他的合約還剩2季，就等於Pelinka承認，在解僱4年前幫助湖人贏得總冠軍的Frank Vogel後，他再次僱用了錯誤的人選。」

另一點則是錢的問題，根據Irwin的說法，一位冠軍等級的總教練也可能會讓湖人隊老闆Jeanie Buss再花大約1000-1200萬美元。他認為球隊老闆不願意在解僱Ham支付其800萬美元之後，再多花這麼多錢。

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