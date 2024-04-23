湖人出局不影響Darvin Ham帥位？美媒：錢的因素加上高管不願扛責

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「與我交談過的絕大多數人都認為就算是湖人隊在首輪輸掉出局，Darvin Ham在下一季還是會回來。」Anthony Irwin指出，Ham在湖人的位置還是蠻穩的，原因則是多重的，而且也不是單純籃球上的因素。
第一個原因在於湖人大部分的角色球員——Jarred Vanderbilt、Gabe Vincent、Christian Wood、Cam Reddish等人——都缺席了本賽季的一些重要比賽，這意味著Ham本季並沒有完整的陣容可使用。
除此之外，Ham去年在困境之下將湖人帶進西區決賽，也讓他得到了一些保障。而Irwin接著點出2項可能是關鍵性的因素：做出解雇Ham的決定，可能也暗示湖人總經理Rob Pelinka並沒有做好他的工作，「在僅僅2個賽季後就解僱Ham，他的合約還剩2季，就等於Pelinka承認，在解僱4年前幫助湖人贏得總冠軍的Frank Vogel後，他再次僱用了錯誤的人選。」
另一點則是錢的問題，根據Irwin的說法，一位冠軍等級的總教練也可能會讓湖人隊老闆Jeanie Buss再花大約1000-1200萬美元。他認為球隊老闆不願意在解僱Ham支付其800萬美元之後，再多花這麼多錢。
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