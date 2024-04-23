5月報稅季必看！行動支付掃碼繳稅賺回饋攻略　多重優惠曝光

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在4月到5月繳稅期間，一卡通公司也特別提供繳稅優惠，鼓勵民眾透過iPASS MONEY「生活繳費」功能，不用出門就能輕鬆掃碼繳稅，有機會可領到最高900元的回饋，還能參加掃拖機器人及空氣清淨機的抽獎。
一卡通表示，民眾只要在6月3日前使用 iPASS MONEY 帳戶成功繳納任一筆2024年牌照稅、房屋稅或綜所稅，就能享有一卡通及銀行加碼的多重疊加優惠。
首先成功繳稅就可以獲得iPASS MONEY優惠券100元（每張面額50元共2張），每人限得一次，使用iPASS MONEY帳戶不限通路單筆消費滿250元就可兌換 1 張領取回饋金50元，優惠券兌換數量限8萬張。
繳納牌照稅，還加贈車麗屋汽車百貨優惠券200元，每人限得一次。回饋的優惠券適用於全台車麗屋汽車百貨實體通路，使用iPASS MONEY帳戶單筆消費滿1000元就可兌換1張領取回饋金100元，優惠券兌換總限量2萬張。活動期間內使用iPASS MONEY帳戶成功繳稅，並登入iPASS MONEY APP，還有機會抽中Electrolux極適家居300掃拖機器人（共抽出3名）、Dyson三合一涼暖空氣清淨機（共抽出3名）。
此外，一卡通公司還聯合銀行推出繳稅加碼活動，透用iPASS MONEY帳戶繳稅，連結指定銀行帳戶完成任務即享高額加碼回饋，包括玉山銀行（數位帳戶）、台新銀行（Richart 數位帳戶）、聯邦銀行（New New Bank 數位帳戶）、新光銀行（OU 數位帳戶）、元大銀行、台北富邦與遠東等，符合回饋資格最高可享高達600元的加碼回饋。超好康的新戶及帳戶連結禮，趁繳稅季同時把銀行加碼回饋領好領滿。